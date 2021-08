Actrița Christina Applegate, cunoscută pentru rolurile din „Familia Bundy” și „Dead to me” a fost diagnosticată cu scleroză multiplă

Actriţa Christina Applegate, premiată cu Emmy, a dezvăluit, marți dimineață, 10 august, că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă.

"Salut, prieteni! Acum câteva luni am fost diagnosticată cu scleroză multiplă (MS). A fost o călătorie ciudată. Dar am avut sprijinul câtorva oameni care ştiu că au aceeaşi afecţiune. A fost un drum greu. Dar, aşa cum toţi ştim, drumul merge mai departe. Cu excepţia cazului în care vreun tâmpit îl blochează", a scris actriţa din "Dead to Me" într-o postare pe Twitter.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.— christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

Applegate a câştigat Primetime Emmy pentru remarcabila apariţie într-un serial de comedie, în "Friends", în 2003. A fost nominalizată la aceeaşi categorie pentru acelaşi serial în 2004. În 2008 şi 2009, Applegate a fost nominalizată la categoria cea mai bună actriţă într-un serial comedie pentru rolul din “Samantha Who?”. În 2019 şi 2020, ea a fost nominalizată pentru cea mai bună actriţă în rol principal pentru “Dead to Me”.

A fost nominalizată şi la Globurile de Aur şi selectată de mai multe ori pentru Screen Actors Guild Awards şi People’s Choice Awards.

În 2008, Applegate a fost diagnosticată cu cancer la sân şi a suferit o mastectomie bilaterală.

Scleroza multiplă (MS) este o boală care poate afecta creierul şi măduva spinării, cauzând probleme de vedere şi de echilibru. Este tratabilă în cele mai multe cazuri, deşi speranţa de viaţă este redusă. Este de două sau trei ori mai frecventă la femei decât la bărbaţi.