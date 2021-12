Celebrul Gerard Depardieu e acuzat de viol. Cine e tânăra actriță care a ieșit din anonimat: ”Să continui să tac, m-aş îngropa de vie” FOTO

Actriţa Charlotte Arnould (25 de ani), care l-a acuzat pe Gérard Depardieu până acum de viol sub anonimat, vorbeşte public pentru prima oară în dosarul în care gigantul cinematografiei franceze este inculpat de un agresiuni sexuale, scrie Le Figaro.

La un an de la inculparea lui Gérard Depardieu pentru „agresiuni sexuale”, actriţa Charlotte Arnould a decis să vorbească. Ea a dezvăluit pe Twitter că este cea care îl acuză pe actor.

„Să continui să tac, m-aş îngropa de vie. Am nevoie să trăiesc în adevăr. Trăiesc ascunsă şi în tăcere. Nu mai suport. Am nevoie să mă exprim. Am fost violată de Gérard Depardieu în august 2018. A trecut un an de când a fost inculpat. El lucrează în timp ce eu îmi petrec timpul supravieţuind”, a explicat actriţa.

Je suis la victime de Depardieu..

Ça fait un an pile qu’il est mis en examen.

Je ne peux plus me taire… pic.twitter.com/eEmlJKh7AR— Charlotte Arnould #Artiste (@CharloteArnould) December 16, 2021

Conştientă că această luare de poziţie ar putea să fie „un şoc imens în viaţa sa”, ea a explicat că nu câştigă nimic, ci „speranţa de a-mi recupera integritatea”.

Contactaţi de AFP, nici Élodie Tuaillon-Hibon, avocata reclamantei, nici Hervé Temime, apărătorul lui Gérard Depardieu, nu au dorit să comenteze afirmaţiile.

Actriţă, muziciană şi dansatoare, Charlotte Arnould a depus o plângere contra actorului la finalul lunii august 2018, în Bouches-du-Rhône. Faptele s-ar fi petrecut în apartamentul actorului în vârstă de 72 de ani, situat în departamentul VI din Paris.

Reclamanta, care a denunţat la jandarmerie că a fost violată în două rânduri la domiciliul parizian al actorului, a obţinut în vara lui 2020 ca această anchetă, mai întâi clasată de Parchetul din Paris, să fie încredinţată unui judecător de instrucţie. Pe 16 decembrie 202, actorul a fost pus sub acuzare.

De la punerea sa sub acuzare, dezvăluită de AFP, Gérard Depardieu a fost audiat pe fond de judecătorul de instrucţie, potrivit unor surse familiare cu dosarul. El contestă faptele şi a fost lăsat în libertate fără control judiciar.

Actorul a solicitat de la camera de anchetă a Curţii de Apel Paris nulitatea rechizitoriului său, însă cererea nu a fost încă examinată. Investigaţiile sunt încă în desfăşurare, scrie AFP.

