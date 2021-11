Cine e reprezentanta României la concursul Miss Universe: a jucat volei și vrea să fie profesor universitar

Carmina Cotfas (21 de ani) va reprezenta România la concursul Miss Universe, care are loc în Eliat (Israel) pe 13 decembrie.

Carmina este din Mureș și este studentă la Facultatea de Istorie din Cluj-Napoca. De altfel, ea a afirmat că visul ei este de a fi profesor universitar de istorie.

Carmina a practicat și voleiul vreme de cinci ani.

"Nu aveam nicio tangenţă cu voleiul. În vacanţa dintre clasa a 7-a şi clasa a 8-a am crescut foarte mult în înălţime. Dacă îţi vine să crezi, am început clasa a 8-a cu 20 de centimetri în plus.

Eram foarte slabă, foarte înaltă şi s-a făcut o selecţie la şcoală şi m-am dus iniţial din proprie curiozitate. Au urmat cei mai frumoşi 5 ani din viaţa mea apoi.

Voleiul pe mine m-a învăţat să fiu mai organizată, am cunoscut sportul de echipă, m-a transformat într-un om încrezător în mine şi deşi începutul nu a fost uşor, pentru că până la momentul ăla făceam sport doar ca şi materie la şcoală, nu avem condiţie fizică, m-au ajutat foarte mult cei 20 de centimetri câştigaţi peste vară", a spus Carmina Cotfas într-un interviu acordat Telekom.

"Eu încurajez orice copil să facă un sport. Nu există un echivalent mai bun pentru o dezvoltare armonioasă. Principala mea problemă a fost legată de faptul că mă înălţasem foarte mult, dar eram şi foarte, foarte slabă. Şi da, sportul m-a ajutat să capăt un sens fizic, deci să mă simt bine în pielea mea", a mai declarat ea.

La Ateneul Român a avut loc prezentarea rochiei oficiale pe care Miss Universe Romania, Carmina Olimpia Cotfas, o va purta la finala concursului de la Eilat (Israel).