O fotografie postată pe Facebook de realizatorul TV Cabral Ibacka a strâns zeci de mii de reacții și mii de comentarii.

Imaginea în care apar fata lui Cabral, Namicko, în vârstă de aproape 3 ani, și doi câini din rasa Cane Corso i-a împărțit pe urmăritorii paginii în două tabere, unii îl acuză de inconștiență, alții își arată susținerea și cred că e foarte bine pentru copii să crească alături de un animal de companie.

Unii îl avertizează că cea mică este în pericol

"Eu zic că acești câini par foarte fioroși, vă spun sincer că mi-ar fi foarte frică să-mi las copilul în preajma lor!"

"Și mie, doamnă! Da' mi-e frică să mă apropii și să recuperez copilul! De vreo patru luni e cu ei!!!", răspunde Cabral, cu umor.

"Și nu-i periculos?"

"Ba da, chiar este. Uneori îi atacă pe săracii câini", vine replica.

"Boss, vezi că câini nu ie de ncredere asia cum krezi u odat senfurie sio ia razna și vede negru în față io doar îți zik."

"Îmi este frică de câini, mai ales de rasa ta de câini. Mi se par fioroși, am văzut pe stradă o scenă în care a atacat un alt câine de talie mai mică, de atunci mi-e și mai frică, iar chestia asta nu mă lasă să iau câine copiilor, și am o teamă când văd copiii în preajma lor, indiferent de rasă."

"Aveți grijă cu cîinii, că acuma tot mai multe cazuri de mușcături se întâmplă!"

"Da, este adevărat, unele animale domestice, chiar dresate fiind, pot deveni agresive, din cauza căldurii. Cabral, te rog redresează comentariile. Pentru că doctorul, sau dresorul, trebuia să-ți spună, mai ales fiind vorba despre un copil."

Cei mai mulți cred că este foarte bine pentru un copil să aibă câini

Cabral , ai tot respectul meu pentru faptul că nu ești vreun "limitat" în ceea ce privește relația copil-câine! You rock!"

"Mare bucurie aș avea dacă oamenii ar lua exemplul tău, la noi românul își abandonează câinele sau pisica când naște nevasta."

"Superb, cred că așa ar trebui să fie copilăria tuturor copiilor, sunteți minunați!"

"Depinde cum sunt crescuți și cum sunt tratați! Sunt mai “umani”decât oamenii, dacă se poate spune așa."

"Bunătatea și sufletul bun al unui om se formează din momentul în care se naște, cum altfel poți forma un om frumos, decât dacă îi permiți să iubească ființele pure și iubitoare ca animalele?!"

"Acum 19 ani aveam un metis de labrador cu pitbull. Pe atunci fata mea avea aproape 1 an și am lăsat-o să se joace pe un covor de iută cam la 10 metri de cușca câinelui. Și s-a gândit a mea fiică că trebuie să ai facă o vizită câinelui, s-a dus la el în coteț și acolo a dormit 2 ore. Cu toate că am crescut câinele de mic, nu mi-a dat voie să mă apropii de coteț, așa că 2 ore am păzit câinele și câinele pe fiică-mea."

"Cred că așa trebuie să arate normalul, naturalul, inocența, iubirea, grija, să ai o viață că un curcubeu Namiko!"

"Bravoooooo...bravoooooooo...tot respectul, frumuseți pe iarbă, trei frumuseți, copil crescut cu dragoste față de animăluțe, acești câini ar face orice pentru copil, o vor apăra cu prețul vieții lor."

"Terminați cu poveștile din auzite, câinii sunt extrem de răbdători cu copiii, mai ales dacă sunt crescuți într-un mediu normal. Câinii, nu copiii."

"Măi omeni buni, chiar mă întreb câteodată pe ce lume trăiți? Șțiți câtă iubire și protecție poate aduce un câine în familie? Atâta timp cât nu știți de ce comentați aiurea."

"Poziția copilului, mai ales a mânuțelor, exprimă relaxarea totală și e semnalul că se simte super safe. Poziția piciorușelor copilului exprimă faptul că se simte răsfățat, sigur pe el și că este lângă cineva care îi oferă iubire. Pozițiile celor doi câini arată că îi oferă spațiul de siguranță, că nimeni nu se va atinge de copil.

Cabral, am 8 ani de experiență în recuperarea copiilor cu probleme emoționale, deci cred că mă pricep cât de cât. La partea cu animăluțele de companie și copiii am doar 5 ani. Asta pentru curioși și atotștiutori."

Cum răspunde Cabral

"Vă spun o chestie simplă... cel mai mare câștig al postării este numărul incredibil de poze cu pitici și câini strânse aici în seară asta."

"Faza e că nu sunt rău intenționați oamenii. Doar că... vorbesc de la Știri, în loc să înțeleagă că unii care au experiență de 15 ani cu câini de talie mare se uită la sfaturile astea că ariciul la pieptăn."

Cum este descris temperamentul acestei rase

Câinii Cane Corso preiau din comportamentul și atitudinea proprietarului, așa că pot fi crescuți fie agresivi, fie foarte blânzi.

Cunoscute ca fiind animale calme și afectuoase, exemplarele din această rasă sunt foarte atașate de membrii familiei din care fac parte.