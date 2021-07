"Burlacul" e din nou singur. S-a despartit rapid de femeia care l-a cucerit in emisiune. Cei doi au confirmat ruptura

Andi Constantin, protagonistul sezonului 6 din show-ul de televiziune "Burlacul", si clujeanca Ana Bene nu mai formeaza un cuplu, la putin timp dupa ce si-au inceput povestea de amor.

"Burlacul" a ales-o pe Ana, dar nu i-a daruit acesteia inelul de logodna, precizand ca acest gest ar fi fost unul fortat. Dupa finalul emisiunii, cei doi au incercat sa-si cimenteze relatia, au petrecut cateva zile impreuna, dar lucrurile n-au functionat asa cum ar fi trebuit.

"Ana e o femeie puternica si o persoana foarte draga mie, o persoana de incredere, un om pe care il admir. Relatia noastra este acum una de prietenie, bazata pe sentimente sincere. Consider ca suntem doua persoane mature si intelegem ca, desi ne asemanam din foarte multe puncte de vedere, acest lucru nu garanteaza succesul intr-o relatie", a spus Andi Constantin pentru a1.ro.

"A fost o experienta interesanta, cu momente grele, dar si frumoase din care am invatat ce am avut de invatat, mi-am depasit anumite frici, lucruri care m-au facut sa ma indrept spre cea mai buna versiune a mea. Sunt acelasi om, cu o experienta in plus, un om care si-a facut anumite update-uri din anumite puncte de vedere in urma acestui show. As putea spune ca am devenit o persoana publica, lucru pe care l-am acceptat in ultima perioada, desi pana la aceasta experienta tendinta mea era de conservare si de a sta mereu in umbra si nu in centrul atentiei celor din jur", a precizat Ana Bene pentru Antena 1.