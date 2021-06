Actorul american Bill Cosby ar putea fi eliberat din inchisoare. Justitia a anulat condamnarea sa pentru agresiune sexuala

Condamnarea pentru agresiune sexuala a comediantului american Bill Cosby a fost anulata de Curtea Suprema din Pennsylvania, deschizand calea pentru eliberarea sa.

Cosby, in varsta de 83 de ani, a executat mai mult de doi ani dintr-o pedeapsa de 10 ani intr-o inchisoare de stat langa Philadelphia, relateaza BBC

El a fost gasit vinovat de posesie de droguri si molestarea fostul jucator de baschet Andrea Constand in 2004.

Cosby este cunoscut mai ales pentru ca a jucat in serialul TV The Cosby Show din anii 1980 si a fost candva cunoscut sub numele de "America's Dad".

Zeci de femei il acuzasera public de agresiune sexuala, iar condamnarea sa din 2018 a fost vazuta pe scara larga ca un moment de referinta in miscarea #MeToo.

Cu toate acestea, cea mai inalta instanta din Pennsylvania a constatat ca un acord anterior cu un procuror a impiedicat ca fostul actor si comedian sa fie acuzat in acest caz. In decizia lor, judecatorii au constatat, de asemenea, ca marturia acuzatorilor care nu au legatura cu cazul a afectat procesul.