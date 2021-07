Angelina Jolie, surprinsa la o cina romantica. Cine e barbatul celebru cu care s-a intalnit in secret

Presa tabloida de peste Ocean sustine ca celebra actrita Angelina Jolie a fost vazuta intr-un cadru intim, intr-un restaurant, alaturi de cantaretul canadian The Weeknd (31 de ani).

Intalnirea romantica s-ar fi petrecut intr-un local discret din Los Angeles, insa cei doi n-au reusit sa se ascunda in totalitate, astfel ca au aparut informatii inclusiv despre felul in care erau imbracati.

Zvonurile privind o idila intre Angelina si The Weeknd vin in contextul in care actrita se afla in plin razboi juridic cu fostul sot Brad Pitt privind custodia copiilor. In afara casniciei esuate cu Brad Pitt, frumoasa Angelina Jolie a mai fost casatorita de doua ori, cu Jonny Lee Miller si cu Billy Bob Thornton.