Cum a luat Andreea Marin Covid-19 deși era vaccinată cu ambele doze

Andreea Marin a trecut de curând printr-o experiență deloc plăcută, când a constatat că s-a infectat cu noul coronavirus, desi era vaccinată cu ambele doze de vaccin Astra Zeneca.



“Mare parte din echipa cu care am lucrat într-un proiect am călătorit în străinătate, am filmat, mare parte din echipă s-a îmbolnăvit. Probabil s-a transmis foarte ușor această variantă de la unul la altul. Și uite așa am trecut prin 14 zile de stat cuminte acasă”, a povestit vedeta la Prima TV.

„Nu este o experiență plăcută, însă eu fiind vaccinată acum 5 luni și ceva, cu alte cuvinte am mai pierdut din apărare, eu totuși am avut o variantă ușoară. Am fost păzită totuși de vaccin. Am stat câteva zile la pat, am avut simptomele unei gripe puternice. Cu dureri de cap, de mușchi, de corp, temperatură, dureri de gât”, a mai spus Marin.