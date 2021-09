Frumoasa Andreea Berecleanu de nerecunoscut! Cum arată acum celebra prezentatoare FOTO

Andreea Berecleanu (45 ani) le-a făcut o surpriză fanilor ei.

Prezentatoare principalului buletin de știri de la Prima TV a adoptat o coafură nouă, care o face de nerecunoscut.

“Aceasta coafura mi-a adus aminte de Meg Ryan in City of Angels.Doar ca ea era varianta blonda. Eu am un inceput de weekend cu inima la vedere. Voi?”, a împărtășit ea pe Instagram.