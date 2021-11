Divorțul dintre Anamaria Prodan; i Laurențiu Rteghhecampf e unul cu scântei.

După ce a ăncercat să îi ia apărarea soțului; i a căutat împăcarea prin toate metodele, Anamaria Prodan; i-a dat seama că nu mai are nicio șansă să îl aducă înapoi pe cel care o dată era aintat "Soarele".

Mai mult, Prodanca a luat foc când a auzit că băiatul cel mare al antrenorului, Luca, și amanta lui Reghe, Corina Caciuc, sunt implicați într-o afacere.

Luca este băiatul lui Reghe din prima căsătorie, dar Anamaria Prodan se referă la el ca fiind "copilul meu".

"Eu sunt în Dubai în momentul ăsta. Băiatul meu (Luca Reghecampf, n.r.) face afaceri. Am văzut în ziare o firmă, despre care nu știam, ce-i drept.

Ce ai vrea să spun? Este greu de comentat, este greu de vorbit despre așa ceva. Nu știa nimeni despre asta. Știa doar Luca Reghecampf, băiatul cel mare, băiatul meu, cel din prima căsnicie a lui Laurențiu. Încă nu mi-a spus nimic Luca, dar Luca ascultă de tatăl lui, orbește, și e normal să fie așa. Asta e ultima pe care puteam să o văd.

Din 2020 tu să ai firma, copilul meu să aibă firmă cu amanta tatălui, iar noi în casă, eu cu Luca Reghecampf să plângem împreună unul în brațele celuilalt…. Și Luca să fie nevoit să mă mintă de frică, dar în același timp să încerce să îi explice tatălui cine este amanta și cum o vede el… E cumplit.

Nu am vorbit nimic cu Luca, încă, pentru că am aflat când eram în Dubai. Dar pe măsură ce trec zilele îmi este din ce în ce mai greu să înțeleg ce se întâmplă și de ce. Consider că am muncit atât de mult, ani, am dat tot ce am avut pentru soțul meu, și eu, și copiii noștri, și am creat ceva unic și sunt mândră chiar și astăzi de toate aceste lucruri.

Absolut toată lumea mă oprește și îmi spune Ana, a greșit enorm! Probabil nici Dumnezeu nu o să îl ierte pentru ceea ce a făcut. Nu știu dacă el se mai poate uita în oglindă astăzi, nu știu dacă el se mai poate uita vreodată în ochii copiilor sau în ochii mei.", a declarat Anamaria Prodan, pentru Fanatik.