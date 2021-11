ABBA revine spectaculos după patru decenii. Albumul ”Voyage”, lansat astăzi

Grupul suedez pop ABBA revine după patru decenii cu albumul „Voyage", lansat pe 5 noiembrie, iar seria de concerte dedicate materialului discografic va debuta pe 27 mai, la Londra.

Detalii referitoare la albumul „Voyage” au fost anunţate la începutul lunii septembrie, împreună cu amănunte despre concertul revoluţionar în care Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson şi Anni-Frid Lyngstad vor fi prezentaţi pe scenă sub forma unor avataruri digitale împreună cu o trupă live formată din zece instrumentişti.

Ads

Scena e special construită pentru acest eveniment şi se află în Londra, în Queen Elizabeth Olympic Park, iar concertele vor începe pe 27 mai 2022.

După anunţarea albumului, acesta a fost precomandat în peste 80.000 de copii în doar trei zile, în Marea Britanie. În acelaşi interval, au fost vândute şi mai mult de 250.000 de bilete pentru concertul în care ABBA va interpreta atât piesele consacrate, cât şi de pe noul album.

„I Still Have Faith in You” şi „Don’t Shut Me Down” sunt primele single-uri lansate de pe acest nou material, care cuprinde zece melodii.

Cei patru membri ai grupului au transmis într-un comunicat: „A trecut ceva timp de când am creat muzică împreună. Aproape 40 de ani, de fapt. Am luat o pauză în primăvara anului 1982 şi acum ne-am decis că este vremea să ne reluăm activitatea. Sursa noastră principală de inspiraţie pentru a înregistra muzică din nou a venit din implicarea noastră în cel mai ciudat şi spectaculos concert la care v-aţi putea gândi. Vom putea să ne relaxăm şi să ne uităm la versiunile noastre digitale în timp ce cântă pe o scenă special construită în Londra. Ciudat şi magnific!”.

„Voyage” este primul album al trupei ABBA de la „The Visitors”, care a fost lansat pe 30 noiembrie 1981 si a ajuns pe primul loc în Marea Britanie, Suedia şi alte cinci ţări. Acest material discografic a fost şi printre primele care să fie disponibil în formatul de CD.

Pe de altă parte, „Voyage” e lansat după aproximativ cinci decenii de la albumul de debut al trupei, „Ring Ring”, apărut în 1973.

La fel ca celelalte albume ABBA, noul disc a fost scris şi produs de Benny Andersson şi Björn Ulvaeus, aranjamentele şi versurile lor fiind completate de vocile artistelor Agnetha Fältskog şi Anni-Frid Lyngstad. La înregistrarea acestui album au participat si membrii Stockholm Concert Orchestra.

Albumul a fost înregistrat în studioul lui Benny Riksmixningsverket din Stockholm, pe o perioadă de patru ani.

În legătură cu lansarea albumului, Benny Andersson a spus: „Am ştiut că dacă urma să avem un spectacol, aveam nevoie de câteva piese noi… Când am intrat în studio după 39 de ani a părut ca şi cum timpul a stat în loc”.

Ads

Anni-Frid Lyngstad a completat: „Primele sesiuni de înregistrări din 2018 au fost aşa de minunate şi când Benny m-a sunat şi m-a întrebat dacă aş vrea să mai înregistrez şi alte piese, nu am ratat ocazia! Si ce piese deosebite! Îi apreciez şi îi respect enorm pe aceşti compozitori extrem de talentaţi şi geniali! A fost o mare bucurie să lucrez iar cu trupa. Sunt foarte fericită cu ce am făcut şi sper ca şi dragii nostril fani să simtă acelaşi lucru”.

Agnetha Fältskog a adăugat: „Când ne-am reunit în studio, nu ştiam la ce să mă aştept… Dar studioul lui Benny este un mediu prietenos şi sigur şi m-a făcut să mă simt bine foarte repede! Abia îmi vine să cred că, în sfârşit, a venit momentul în care vom împărtăşi albumul nostru cu toată lumea!”.

Björn Ulvaeus a concluzionat: „Acum avem zece piese - un album întreg, intitulat «Voyage» - pentru că a fost o călătorie pe un teritoriu necunoscut… Combinarea vocilor dintre Frida şi Agnetha are o caracteristică unică - când au început să cânte, piesele au devenit ABBA”.

Ads

Concertul ABBA Voyage este regizat de Baillie Walsh („Flashbacks of a Fool”, „Being James Bond”, „Springsteen and I”) şi produs de Svana Gisla („David Bowie Blackstar/ Lazarus”, „Beyoncé and Jay Z for HBO”, „Springsteen and I”) şi Ludvig Andersson („And Then We Danced”, Yung Lean - „In My Head”, „Mamma Mia! Here We Go Again”).

Bilete pentru ABBA Voyage sunt disponibile pe abbavoyage.com.

Cu albume vândute în aproximativ 400 de milioane de exemplare la nivel mondial, 17 piese care au ajuns pe primul loc în topuri şi peste 16 milioane de accesări online ale pieselor în fiecare săpămână, ABBA este una dintre cele mai de succes trupe din toate timpurile.