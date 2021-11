Uica Mihai, unul dintre cei mai renumiți bucătari, a murit. Era considerat părintele show-urilor culinare bănățene

Uica Mihai, care a fost vreme de 13 ani personajul principal al showului gastronomic Sarea în bucate de la TVR Timişoara (difuzat în toată ţara pe TVR 3), care promova specificul bucătăriei bănăţene, a murit sâmbătă, la vârsta de 64 de ani.

Anunțul a fost făcut de realizatorul de emisiuni TVR Timișoara, Florin Mihoc. „I-a plăcut viaţa, pe care a trăit-o intens în fiecare clipă. A dăruit ca nimeni altul din bunătatea-i fără margini şi din talentul lui uriaş. Nimeni nu-i va lua vreodată locul, nici la tv, nici în inimile noastre, ale celor care am avut bucuria să îl putem descoperi. Rămâne doar regretul de a te aflat atât de târziu…Uica Mihai! De acum doar îngerii vor gusta din bucatele tale, dar mai ales din molipsitoarea ta bună dispoziţie. Dacă nu te-aş fi iubit atât, te-aş fi certat şi te-aş fi întrebat, pe noi cui ne laşi, Uico! Drum lin spre îngeri!”, a scris pe Facebook Florin Mihoc, realizator de emisiuni de la TVR Timişoara.

Uica Mihai s-a născut în 8 noiembrie 1957, la Reşiţa. Pasiunea pentru gătit i-a dat târcoale încă din clasa a cincea, când a intrat pentru prima dată în bucătăria unui restaurant unde lucrau tatăl şi sora mamei sale. Iniţial şi-a dorit să fie jurnalist şi a ajuns la celebra şcoală „Ştefan Gheorghiu”, însă a renunţat după un an de zile şi a ajuns executor judecătoresc.

Ulterior, la Revoluţie, a făcut primul ziar din Reşiţa, Fruncea, ca mai apoi, în 1995, să facă parte timp de un an din Comisia parlamentară pentru aflarea adevărului de la Revoluţie. „Românii mănâncă total nesănătos. De vină sunt magazinele de tip fast-food. Au uitat să savureze mâncarea cu adevărat. Mănâncă pe fugă, mult şi foarte prost. Răul cel mai mare este reprezentat de carnea congelată din export care este extrem de nocivă şi nu mai are nicio valoare nutritivă. Carnea de pui din SUA care ajunge la noi are aceeaşi problemă, pentru că animalele crescute forţat pierd din nutrienţi şi săruri minerale”, spunea Uica Mihai, potrivit adevărul.ro.