A murit Florin Condurateanu; in ultimul editorial a scris despre Rapid

Florin Condurateanu a murit la 71 de ani. Avea 40 de ani petrecuti in presa scris si televiziune si a lucrat la Flacara, Curierul National, Jurnalul National, OTV, Tele7ABC, Antena 2, Etno, Antena 1, Antena Stars sau Romania TV.

Era un impatimit al sportului, fiind unul dintre ajutoarele lui Adrian Paunescu la emisiunea de fotbal de la Antena 1.

In ultimul edtorial scris pentru Jurnalul a vorbit despre Rapid, cu ocazia a 98 de ani de la infiintarea clubului giulestean.

"De un secol nu e plictiseala in Giulesti, la clubul Rapid, si in toata suflarea iubitoare de patimile, ispravile si luptele Rapidului de a tine treaza legatura de suflet cu acest fenomen social, cu aceasta stare de spirit. Rapid si-a primit rapidistii cu bratele deschise.

Un actor mare, nelipsit pe ecrane si in spectacolele de revista si de teatru, Colea Rautu, nu avea unde sa locuiasca cand a venit in Bucuresti. "Luni de zile am dormit in sala de sport a stadionului Rapid, ma culcam pe plasa de volei si ma inveleam cu plasa de tenis!".

Colea Rautu a fost nelipsit in tribuna Rapidului, ploua peste el, cadeau fulgii iernii, se inmuiau stalpii tabelei de scor de canicula, Nea Colea ii incuraja pe fotbalistii in visiniu si, cand jucau prost, nu le striga nicio sudalma, doar un cuvant desumflat: zarzavagiilor!".