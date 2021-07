A murit Dilip Kumar, ''regele tragediei'' de la Bollywood. Avea 98 de ani

Dilip Kumar, una dintre cele mai mari vedete ale epocii de aur a cinematografiei indiene, a murit miercuri la varsta de 98 de ani, informeaza AFP.

Alaturi de Dev Anand si Raj Kapoor, Dilip Kumar a fost unul dintre cei trei monstri sacri ai epocii de aur a Bollywood-ului, cuprinsa intre sfarsitul anilor 1940 pana la inceputul anilor 1960.

Poreclit "regele tragediei" din cauza sobrietatii sale naturale, Dilip Kumar a aparut in peste jumatate de secol in circa saizeci de filme, jucand in unele dintre cele mai emblematice productii indiene ale perioadei respective.

Kumar si-a ratat insa probabil ocazia de a avea o cariera internationala, refuzand oferta lui David Lean de a-l pe juca Cherif Ali in "Lawrence of Arabia", lansat in 1962. In cele din urma, Omar Sharif a acceptat rolul.

Pe numele sau real Mohammed Yusuf Khan, Dilip Kumar s-a nascut pe 11 decembrie 1922 la Peshawar, un oras situat azi in nordul Pakistanului care facea parte atunci din India britanica.

Tatal sau, un negustor de fructe, si-a dus familia la Bombay in anii 1930.

Tanarul a refuzat sa preia afacerea familiei dupa ce a fost remarcat de actrita Devika Rani care i-a permis sa apara in 1944 in primul sau film, "Jwar Bhata".

Ea l-a convins sa-si schimbe numele pentru a intra in lumea cinematografiei fara stirea tatalui sau care nu a aprobat aceasta cariera.

Una dintre cele mai faimoase interpretari ale sale ramane rolul din "Mughal-E-Azam", unul dintre cele mai mari succese ale cinematografiei indiene, lansat in 1960, care spune povestea legendara a unei iubiri imposibile dintre un print mogul si sclava sa.

Spre deosebire de alti actori de la Bollywood care au aparut in sute de filme, Dilip Kumar si-a ales cu grija proiectele cinematografice, ceea ce nu a facut decat sa-i consolideze aura de star intr-o industrie cinematografica extrem de concurentiala.

La sfarsitul anilor 1990, el s-a implicat mai mult in politica, acceptand sa lucreze pentru reconcilierea dintre India si Pakistan. Doi ani mai tarziu, a fost ales parlamentar al Partidului Congresului, atunci aflat in opozitie.