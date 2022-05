Iulia Pârlea prezintă "Vremea" la PRO TV și se laudă cu un trecut amoros de invidiat.

Invitată la emisiunea "La Măruță", tânăra a vorbit despre relațiile cu fostul fotbalist Alex Pițurcă și Gabi Torje, jucătorul lui Dinamo.

Vedeta PRO TV a mai trăit o poveste de dragoste cu regizorul Iulian Moga.

"Alex Pițurcă e neasumat, are vicii și e imatur. Noi am fost împreună aproape 3 ani. Atunci am suferit, dar mi-a trecut între timp, m-am vindecat. S-a acoperit rana, s-a închis. Toate relațiile mele au fost serioase.

„Iulian a fost cel mai cuminte dintre ei. Am fost împreună 5 ani, ne-am despărțit de mai bine de 10 ani. Dar eram copii, nu era momentul potrivit. Alex Pițurcă m-a mințit cel mai mult, Torje nu m-a mințit. Doar că era el copil, eu eram mai mare decât el", a spus tânăra la PRO TV.

Iulia Pârlea prezintă emisiunea "Vremea" din luna martie. În trecut, ea a fost prezentatore de știri sportive.