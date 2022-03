El e Gulliver din sportul românesc: ”Nu am mai întâlnit pe nimeni așa înalt ca mine!”

Câștigător al Cupei României la volei cu Arcada Galați, Vasile Talpă (2,16 m) a fost asaltat de copii pentru poze după meci.

Arcada Galați a cucerit pentru a doua oară în istorie Cupa României la volei masculin. În finala turneului Final Four de la Brașov, gălățenii au învins, 3-0, pe Steaua.

La finalul partidei, cel mai înalt jucător de volei din campionatul României, internaționalul moldovean Vasile Talpă, a fost asaltat de copii pentru a face poze. ”Gulliver” înțelege atracția celor mici pentru el.

”Pentru ei e ceva wow, că e prima dată în viața lor când văd așa o persoană înaltă ca mine”, spune Vasile Talpă, voleibalist Arcada Galați, câștigătoarea Cupei României.

Jucătorul de 2,16 metri recunoaște că nu a mai întâlnit pe nimeni așa înalt ca el.

”Nu am crezut că o să ajung așa de înalt, am 2,16 metri. Deocamdată nu am văzut persoane înalte ca mine. În volei sunt, dar nu am fost eu față în față cu ele. Lumea se vede fain de aici de sus, e super”, a adăugat sportivul.