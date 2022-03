Durerea unui scriitor născut în fosta URSS. „Când cade o bombă, omoară şi ruşi şi ucraineni, nu-i alege, sunt foarte amestecaţi”

Scriitorul Vasile Ernu, născut la Odesa, colaborator al ziarului Novaia Gazeta, a declarat duminică, 6 martie, că nu a crezut că va izbucni războiul din Ucraina.

El este de părere că, în condiţiile în care în cele două ţări există numeroase familii mixte ruso-ucrainene, bombele care cad peste localităţile Ucrainei ucid în egală măsură ruşi şi ucraineni.

Vasile Ernu, născut la Odesa, colaborator al ziarului Novaia Gazeta, aflat în opoziţie cu puterea de la Kremlin, afirmă că niciunul dintre popoarele rus şi ucrainean nu a dorit războiul din ţara vecină.

„Recunosc că eu, până în ultimele trei zile înainte de război, nu am crezut, pentru că cunosc bine, am trăit printre ei. Este lung şir de raţionamente, dar se pare că bunul simţ, raţiunea nu a funcţionat în acest sens. Toate datele arătau că şi într-o parte şi în alta populaţia nu vrea război. Toţi recunoşteau: există o lungă istorie comună între cele două popoare, au trăit în imperiu. Eu, la mine în familie, am şi ruşi şi ucraineni, iar ei, la rândul lor au... adică sunt atât de amestecaţi între ei... când cade o bombă, omoară şi ruşi şi ucraineni, nu-i alege, sunt foarte amestecaţi. Şi aici vorbim de o tragedie, aproape vorbim de un război civil în interiorul unei culturi, a unui tip de civilizaţie”, a declarat Vasile Ernu duminică, în emisiunea Insider Politic de la Prima Tv.

Ernu spune despre conflictul din Ucraina că este „un război în toată regula, un război de ocupaţie, de expansiune, cum vreţi să-i spunem”, spunând că ruşii sunt cei care pot opri ceea ce se întâmplă în Ucraina.

Acesta a catalogat drept „o tragedie imensă” ceea ce se întâmplă în Ucraina, subliniind că speră să se ajungă la o negociere care să aibă ca rezultat încheierea războiului.

„Recunosc că eu, când am văzut, zilele trecute, cum arăta Odesa, ca-n 41, puteam să cred orice, puteam să văd extratereştri, mi-era mult mai uşor să accept că au venit extratereştrii decât să văd trupele ruseşti încercând să ocupe Harkov sau Kiev”, mărturiseşte scriitorul.

Acesta este de părere că războiul care se derulează acum va afecta generaţii.

„Acest tip de război ne va rupe posibilitatea cumva să creăm ce visează ei, lumea rusă. Pentru că în momentul în care tu îi omori mama sau fratele cuiva, e foarte greu să te împaci după aceea. Crima produce nişte tragedii de lungă durată. O rană de acest tip, a unui război, va trebui probabil două generaţii ca să se vindece. S-ar putea ca copiii noştri, nepoţii noştri să plătească pentru tragedia care se întâmplă acum. Trebuie să ne asumăm chestiile astea, ei trebuie să-şi asume chestiile astea. Vina cade mai puţin pe noi, dar pe ruşi va exista o vină foarte mare”, adaugă Vasile Ernu.