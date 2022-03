Ultimatumul dat de Vasile Dîncu în privința celor patru corvete pe care România vrea, de patru ani, să le cumpere

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a declarat în cadrul emisiunii Talk News, difuzată de Profit News, că România nu mai are răbdare în privinţa celor patru corvete pe care se străduieşte, de mai bine de patru ani, să le cumpere. Ultima prelungire de două luni expiră luna viitoare.

„Din păcate, de mai bine de patru ani avem procese, apoi o perioadă de negociere foarte lungă. E o asociere dintre români şi francezi care, după cum văd în ultima vreme, nu funcţionează foarte bine. La cererea celor doi asociaţi, am mai făcut o prelungire de două luni. În foarte scurt timp, însă, la finalul lunii următoare va trebui să vedem dacă, într-adevăr, cei care au câştigat această licitaţie sunt în stare să prezinte o ofertă viabilă pentru noi, dacă nu, va trebui să căutăm o altă soluţie”, a declarat ministrul Apărării.

Ministrul Vasile Dîncu spune că nu doar cei doi asociaţi au un rol în această întârziere, ci şi procedurile greoaie privind licitaţiile şi achiziţiile.

„Problema trebuia să fie tranşată acum patru ani. S-a tot amânat pentru că, la noi, şi legislaţia, şi modul în care se realizează achiziţiile sunt foarte complicate, este o legislaţie foarte stufoasă, există şi multă birocraţie. Există posibilitatea de a face mereu contestaţii. Măcar în această perioadă de criză, sper să găsim modalităţi mai rapide prin care să facem achiziţii, pentru că, atunci când e vorba de o pandemie sau de un război în zonă, este imposibil să aştepţi după proceduri ani de zile pentru a avea o dotare minimă”, afirmă Dîncu.

România a vorbit pentru prima dată despre cumpărarea corvetelor în 2016, dar procedurile au fost accelerate în 2018. Un an mai târziu, gigantul francez Naval Group şi Şantierul Naval Constanţa au câştigat licitaţia, dar contractul nu a fost semnat nici până azi. Tranzacţia este importantă pentru România, care are acum o singură corvetă. În plus, programul cuprinde şi modernizarea celor două fregate Regina Maria şi regele Ferdinand.