Ministrul Apărării, discurs adresat elevilor: "România are corupţie, uneori, chiar de-ai fi cu stea în frunte, pot să ţi-o ia în faţă idioţii"

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, le-a spus elevilor, la ceremonia de organizată vineri, 3 iunie, cu prilejul împlinirii a 110 ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza, că „România nu este perfectă, România are corupţie, uneori o să vedeţi că nu funcţionează meritocraţia, uneori o să vedeţi că, aşa cum spune şi Eminescu, chiar de-ai fi cu stea în frunte pot să ţi-o ia în faţă idioţii”, el transmiţându-le copiilor că ei pot schimba România.

Dîncu le-a spus viitorilor militari că nu trebuie să justifice acţiunile lor prin faptul că se află într-un sistem constrângător. „Marja de libertate ţi-o construieşti singur şi orice sistem, cât vi s-ar părea vouă că este un sistem de constrângător, are o spărtură, iar voi puteţi să faceţi o spărtură în zidul care vă opreşte”, le-a transmis ministrul elevilor militari.

Ministrul Apărării s-a adresat elevilor Colegiului Militar din Breaza în calitate de ministru, dar şi în calitate de profesor şi sociolog.

"România are corupție"

„Cea mai mare valoare pe care voi, copiii, adolescenţii de astăzi o aveţi faţă de noi, ceilalţi, este visul, este visul de a deveni ceva, cineva. Viaţa este complicată şi nu face cadouri. Să nu credeţi că visul se poate îndeplini automat, să nu credeţi că visul de poate îndeplini fără muncă şi fără jertfă, cum spunea poetul nostru naţional. Este nevoie de implicare, uneori de sudoare, alteori este nevoie de sânge pentru asta.

De aceea vă îndemn să fiţi atenţi la visul vostru, să încercaţi să vă protejaţi visul, nu-l lăsaţi deoparte! Aduceţi-vă aminte în fiecare zi de visul pe care-l aveţi şi cultivaţi-l aşa cum cultivăm o floare. Dacă nu o uzi, se usucă, aşa se întâmplă şi cu visele. Ştiu că printre voi există şi un cântec care a devenit un fel de lozincă şi care spune că ”nu ne-am născut la locul potrivit”.

Dragii mei, România nu este perfectă, România are corupţie, uneori o să vedeţi că nu funcţionează meritocraţia, uneori o să vedeţi că, aşa cum spune şi Eminescu, chiar de-ai fi cu stea în frunte pot să ţi-o ia în faţă idioţii. Dar este locul cel mai potrivit pe care trebuie să-l schimbaţi, este locul cel mai potrivit să vă aduceţi contribuţia ca în fiecare zi să fie România diferită. România viitorului este a voastră, România viitorului trebuie să v-o construiţi, până la urmă, singuri”, le-a spus Dîncu elevilor, în calitate de profesor.

Libertatea de a lua decizii

„O să puteţi justifica: nu am putut să facem, nu ne-a lăsat comandantul, nu am avut grade de libertate. Sunt sociolog şi vă spun foarte clar: există grade de libertate în fiecare moment, pe care ţi le poţi face singur. (...) Vreau să vă spun un lucru: marja de libertate ţi-o construieşti singur şi orice sistem, cât vi s-ar părea vouă că este un sistem de constrângător, are o spărtură, iar voi puteţi să faceţi o spărtură în zidul care vă opreşte, deci sunteţi pe mâna voastră atunci când este vorba de a trece de barierele pe care le simţiţi, dar cele mai multe bariere sunt în noi”, a mai spus ministrul.

"Nu mai este la modă să vorbeşti despre patrie"

„Astăzi nu mai este la modă să vorbeşti despre patrie, despre valorile cele mai importante care sunt apartenenţa, identitatea, mândria de a fi român, mândria de a face ceva pentru ţara ta. Trăim o modă probabil, care va trece foarte repede, ne dăm seama acuma, în condiţiile acestea de război în zonă, cât de importantă este propria ta identitate, propria ta patrie. Vedem că trebuie să lupţi pentru asta.

Aveţi un noroc fantastic: pentru voi devine vocaţie ceea ce pentru noi, ceilalţi, este o datorie; toţi civilii trebuie să se lupte, în fiecare zi, la locul lui pentru ca patria lui să câştige zi de zi în istorie, să fie mai înfloritoare, să producă mai mult pentru generaţiile care vin. (...) Uitaţi-vă la popoarele din jur şi o să înţelegeţi că valorile patriotismului nostru, poate că vremelnic, scurt timp uitate, istoria noastră, sunt izvoare de inspiraţie pentru noi toţi, pentru fiecare dintre noi. (...) S-ar putea să simţiţi câteodată că patria nu este recunoscătoare pentru ceea ce faceţi.

Ne luptăm şi astăzi pentru ca societatea să recunoască întru totul datoriile care le are faţă de Arata Română. Are datorii importante şi societatea înţelege acum că trebuie să şi le plătească. Dar dincolo de datoriile societăţii, ceea ce faceţi voi, ceea ce o să faceţi voi în viitor este foarte important pentru propria voastră identitate”, a adăugat Vasile Dîncu în discursul său.