Dîncu, primele declarații după demisie: ”Nu am vorbit cu Klaus Iohannis și nu mi-a cerut nimeni demisia”

Vasile Dîncu a afirmat că nu a primit niciun reproş concret din partea preşedintelui Klaus Iohannis şi nici nu a vorbit cu şeful statului, nici în week-end, nici luni. El a adăugat că nu i-a solicitat nimeni să demisioneze din funcţia de ministru al Apărării.

„Nu vreau să dau niciun detaliu. Nu ştiu de când (e această ruptură – n.r.). Aud pe surse că trebuie să demisionez şi toate celelalte. Eu am declarat foarte clar în acel comunicat motivul demisiei mele. Nu am avut niciun reproş concret din partea preşedintelui. Nu am vorbit nici azi, nici ieri cu preşedintele Iohannis. Nu mi-a cerut nimeni până acum demisia. Nu vreau să afectez în a cest moment funcţionarea Apărării”, a afirmat Vasile Dîncu, luni la Parlament.

Întrebat dacă i-a fost cerută semnarea pentru achiziţia unor corvete de către şeful statului, Dîncu a răspuns: „Nu mi-a cerut nimic domnul preşedinte. Nu mi-a cerut nimeni să fac ceva ilegal”.

Vasile Dîncu a anunţat, luni pe Facebook, că şi-a înaintat demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale. El a precizat că l-a informat pe premierul Nicolae Ciucă despre decizia pe care a luat-o. Acesta a invocat „imposibilitatea colaborării” cu preşedintele Klaus Iohannis şi i-a mulţumit premierului pentru colaborare.

Biroul Permanent Naţional al PSD se va reuni, luni, de la ora 18.00, la sediul central al partidului, arată un anunţ al formaţiunii. Întrunirea vine în urma demisiei lui Vasile Dîncu din funcţia de ministru al Apărării.