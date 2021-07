Europarlamentarul PNL Vasile Blaga a vorbit sâmbătă, 17 iulie, în cadrul congresului pentru alegerea conducerii partidului la filiala din Bihor.

Blaga, unul dintre cei care au pus în operă fuziunea dintre PNL şi PDL, îi sfătuieşte pe cei doi candidaţi la preşedinţia PNL să se asigure că partidul rămâne unit şi le recomandă acestora să îi „strunească” pe „nărăvaşii” care „dau de mâncare presei”.

Blaga consideră că „acea teorie pe care o au unii în creier că cel care câştigă ia totul, nu va face decât să fragilizeze partidul”.

„El (Partidul Naţional Liberal - .r.) va trebui să fie şi în viitoarea legislatură principalul partid de guvernare, cu un scor şi mai bun decât cel pe care l-aţi obţinut acum, dar pentru asta trebuie să rămână un partid unit şi care în continuare să se întărească şi, pentru aceea, te rog, Ludovic, te rog, Florine, faceţi toate demersurile ca să ţineţi partidul unit! Astăzi mi-au plăcut discursurile voastre, aşa trebuie să fie! Mai aveţi de făcut un lucru: ia mai struniţi-i pe câte unu-doi nărăvaşi pe care-i aveţi pe lângă voi, să nu mai daţi atâta mâncare presei, pentru că nu e nevoie!”, le-a transmis Vasile Blaga celor doi candidaţi pentru preşedinţia PNL, în aplauzele asistenţei.

Blaga consideră greşită părerea conform căreia cel care obţine funcţia de preşedinte „ia totul”.

”Am condus atâtea campanii, am participat la atâtea congrese. M-am luptat în Congres, în 2011 cu domnul Boc. A câştigat dânsul, dar partidul a rămas unit, iar ponderea pe care am obţinut-o eu, patruzeci şi ceva la sută, ş-a regăsit în viitorul Birou Permanent Naţional al partidului. Aşa trebuie să fie şi acuma! Acea teorie pe care o au unii în creier că cel care câştigă ia totul, nu va face decât să fragilizeze partidul! Să fie clar lucrul ăsta! Şi vă rog pe amândoi, indiferent cine va conduce partidul în continuare: dom-le, aveţi grijă de primari 365 de zile pe an! Nu numai când suntem în campanii interne sau în campanii de alegeri generale. Până la urmă – că ne convine, că nu ne convine – sunt oamenii de la talpă, pe ei îi votează prima dată poporul şi pe urmă pe noi, pe ceilalţi!”, le-a mai recomandat fostul lider PDL celor doi candidaţi.