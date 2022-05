Vasile Blaga, unul dintre foștii lideri „de calibru” ai PDL, află pe 27 iunie dacă va rămâne achitat sau, dimpotrivă, va fi condamnat în dosarul în care procurorii l-au acuzat că ar fi luat 700.000 de euro în schimbul numirii unui protejat al lui Gheorghe Ștefan zis „Pinalti” în fruntea Transelectrica.

Completul de 5 judecători a luat în discuție, luni, 23 mai, și a rămas în pronunțare pentru data de 27 iunie în dosarul în care Vasile Blaga este acuzat de trafic de influență, infracțiune cu privire la care Secția Penală a aceleiași instanțe l-a găsit nevinovat pe data de15 noiembrie 2021.

Un procuror de ședință al DNA a cerut, la ultimul termen de judecată, o condamnare cu executare pentru Vasile Blaga, orientată spre mediu. Traficul de influență este pedepsit cu închisoarea de la 2 la 7 ani în noul Cod penal. În schimb, Vasile Blaga s-a declarat nevinovat și a cerut menținerea deciziei instanței de fond.

Pe data de 5 aprilie 2022, Gheorghe Ștefan, zis „Pinalti”, și alți trei martori-cheie din dosarul lui Blaga au relatat în fața instanței de apel cum au dus sute de mii de euro la partid pentru a reumple „visteria” PDL după campania lui Traian Băsescu din 2009. Modalitatea descrisă de cei patru e folosită, însă, de majoritatea partidelor: afaceriștii fac „donații” către politicieni, iar mai apoi își impun oamenii în companiile de stat, cu care ulterior fac „afaceri”.

Ce au declarat în fața instanței „băieții deștepți” ai lui Vasile Blaga

Presa a vorbit mult despre „băieții deștepți din energie”, cu referire la Bogdan Buzăianu și gașca de interese de pe lângă Hidroelectrica, pe vremea când președinte era Traian Băsescu și „vioara 1” din PDL era Elena Udrea. Puțini știu că și în jurul lui Vasile Blaga se strânseră alți „băieți deștepți”.

Pe vremea când Emil Boc era premier, iar Vasile Blaga era vicepreședinte al PDL, „toată lumea venea ca la borcanul cu miere” la partid, spunea chiar un beneficiar al jocurilor cu funcții și contracte pe bani din vremea respectivă.

Constantin Grigore (intermediar al mitei lături de Gheorghe Ștefan), Horațiu Berdilă (cumpărătorul de influență, denunțător) și Horia Hăhăianu (cel care a fost numit la șefia Transelectrica, cu aportul lui Blaga) au fost audiați cu privire la rolul pe care fiecare l-a jucat în acest dosar.

„Banii de fapt erau plătiți de Berdilă prin Grigoriu, că erau prieteni. (banii – n.r.) erau pentru datorii și campania electorală. Suma nu s-a plătit pentru numirea lui Hăhăianu ca director la Teletrans și ulterior la Transelectrica. Prima întâlnire dintre Grigorie și Blaga la birou a fost după ce a fost numit Hăhăianu la Teletrans și după ce Berdilă a încheiat contractele Romsys. L-am prezentat (n.r. – pe Grigore) ca pe o cunoștință, ca apropiat de-al meu care știa că trebuiesc bani pentru partid”, a susținut Gheorghe Ștefan zis „Pinalti”.

Horațiu Berdilă a vorbit despre „donațiile” către PDL

„Sumele de bani erau 25-30 milioane lei noi, era vorba de plăți în lei. Au fost făcute către firme la indicația lui Gheorghe Ștefan, pentru niște lucrări care nu au fost executate. Era vorba de soluții IT, analiză de business, servicii informatice. (…) Niște bani din sumele respective a spus Gheorghe Ștefan că vor ajunge la Blaga. S-a folosit folosit des sintagma „vor ajunge la partid”. (…) Mi s-a părut evident că domnul Blaga știa că am adus sau că dau sume de bani pentru partid. Presupun a avea știință de la domnul Gheorghe Ștefan. Acolo era ca la Magazinul Unirea, se intra și se ieșea. În sensul că era partidul la putere și toată lumea venea ca la borcanul cu miere. A treia oara i-am făcut semne cu degetele lui Blaga că am adus 100.000 de euro. Îmi imaginez că a avut discuții cu privire la cuantumul sumelor cu Gheorghe Ștefan. Noi ne întâlneam cu Blaga la parter la adresa din Modrogan 1 și Blaga mă trimitea sus. Prima oară cred ca am fost în Modrogan 22 și după aceea în Modrogan 1. Cele două sedii erau unul lângă altul. Eu știam că trebuie să mă duc la casiera Dana”.

Blaga, achitat pe motiv că „fapta nu e prevăzută de legea penală”

Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus, pe 15 noiembrie 2021, achitarea lui Vasile Blaga pentru trafic de influenţă în acest dosar. Potrivit deciziei instanţei, Vasile Blaga a fost achitat în baza articolului 16 litera b) din Codul de procedură penală: „Fapta nu este prevăzută de legea penală”. De asemenea, judecătorii au ridicat sechestrul pe averea europarlamentarului.

Fostul șef al PDL a fost trimis în judecată de DNA în acest dosar în anul 2016.

În octombrie 2017, Tribunalul Bucureşti l-a achitat pe fostul secretar general al PDL, apoi Curtea de Apel Bucureşti a decis în iulie 2020 să fie rejudecat, dosarul s-a întors la Tribunalul Bucureşti, care a dispus în august 2020 că nu are competenţă în acest caz, pentru ca, în final, dosarul să ajungă la Instanţa supremă.

Fostul secretar general al PDL a fost trimis în judecată pe 29 noiembrie 2016 de DNA Ploieşti, fiind acuzat că a primit 700.000 de euro de la o societate comercială în schimbul exercitării influenţei, astfel încât respectiva firmă să obţină contracte cu două companii naţionale.

Acuzațiile procurorilor DNA pentru Vasile Blaga

„În perioada 2011 - 2012, în calitate de secretar general al unui partid aflat la guvernare, inculpatul Blaga Vasile a primit în patru rânduri de la o societate comercială reprezentată de inculpatul Berdilă Horaţiu Bruno suma totală de 700.000 euro, în schimbul exercitării influenţei prin intermediul inculpatului Ştefan Gheorghe (vicepreşedinte al aceluiaşi partid) asupra unei persoane care a deţinut consecutiv funcţii de conducere la două companii naţionale, astfel încât firma reprezentată de Berdilă Horaţiu Bruno să obţină contracte la cele două companii naţionale”, susţin procurorii.