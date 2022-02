De ce crede Vasi Rădulescu că este criticat masiv în mediul online: "Sunt convins că shamingul nu va înceta"

Doctorul Vasi Rădulescu a reacționat într-o nouă postare, în urma scandalului iscat luni, când Marian Godină a anunțat că multe articole postate pe site-ul medicului nu îi aparțin acestuia și sunt, de fapt, copiate din articole medicale ale publicațiilor online din străinătate.

Polițistul a precizat că textele din această categorie au dispărut de pe site și că până acum au fost șterse 1.700 de articole.

Vasi Rădulescu s-a dezvinovățit și a aruncat vina pe două colaboratoare, precizând că o studentă la Medicină și o rezidentă sunt cele care au copiat articolele, fără ca el să știe ce se întâmplă.

Marți, 1 februarie, medicul se plânge de mesajele pe care le primește în care este insultat sau amenințat.

În ciuda acestora, are de gând să continue sa scrie pe site în aceeași formulă, colaborând cu cele două tinere:

„- Ești un plagiator infect! Un vierme.

- Bun, asta am priceput, dar un sfat util aveți pentru mine?

- Să mori.

Am urmărit, atât cât m-au ținut organele, comentariile și mesajele primite. Am încercat să nu cad psihic sub mormanul de insulte, amenințări, shaming.

Am discutat cu fetele ieri și azi. Ne-am analizat greșelile, am recunoscut lacunele în comunicare. Nu a fost nimeni rău intenționat. Dacă primul meu impuls, sub valul de emoții, a fost să blamez în stânga si-n dreapta, impulsul meu de azi este: ce pot face bun mai departe?

Sunt conștient că am o mulțime de hibe. Pentru că am atacat diverse subiecte considerate sensibile, mulți mă urăsc. Și abia așteptau să dea cu pietre. Ok, asta e treaba, dar ce fac ca să folosesc lucrurile bune pe care le am? Tai și spânzur, acuz, distrug? Sau construiesc ceva util?

Am luat decizia să continui cu fetele pe pagina de sănătate. Nu e nimeni sclav și nu a fost niciodată. Articolele, corecte, atent construite, vor fi remunerate. Autorii vor fi îndrumați de mine. Voi verifica totul. Autorii vor fi promovați.

În loc să mă răzbun, aleg să plămădesc. În loc să înjur, aleg să stau calm. Răul se face foarte ușor, e tare greu să construiești bine. Dar cu greșeala asta și lecția primită, șutul poate fi premiză pentru ceva frumos, constructiv.

Sunt convins că shamingul nu va înceta. Atitudinea de tip „cancel”, atât de facilă pe internet, va persista. Mesajele vor curge o perioadă. „Prietenii” vor râde zeflemitor. Haha-urile vor fi lesne oferite cadou, în batjocură.

Eu prefer să mă concentrez pe lucruri frumoase. Și nu e nimeni obligat să mă urmărească. Ăsta sunt, cu bune și cu rele în mine. Cu postări de multe ori penibile. Cu campanii utile sau greșeli care atrag valuri de ură.

Dincolo de toate, aici, acum, mă gândesc: ce fac ca să fac bine? Dacă voi considera că nu sunt în stare de nimic și voi greși în continuare, mă voi opri din tot. Cred că am puterea asta. Sper", a scris Vasi Rădulescu pe Facebook.