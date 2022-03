Vasi Rădulescu cere "comunității" să-l ajute cu bani: "Am luat cele mai proaste decizii posibile, care ne-au condus la pierderi enorme"

Medicul Vasi Rădulescu a scris un mesaj pe Facebook prin care solicită comunității sale să îi comande cărțile deoarece se află într-un colaps financiar din care nu reușește să iasă.

Mai exact, Vasi Rădulescu susține că editura pe care a fondat-o are pierderi financiare masive, drept urmare nu mai poate acoperi facturile pentru curier, tipar, chirie sau taxe.

Astfel, anunță că a făcut pachete cu cele 7 cărți pe care le-a publicat, ce costă 60 de lei. Mai mult, adaugă că le va împacheta personal deoarece a fost nevoit să reducă personalul.

”În ultimele 6 luni însă am luat cele mai proaste decizii posibile, care ne-au condus la pierderi enorme, practic am pierdut tot ce am construit în trei ani grei. Nu mai avem de unde să acoperim câteva facturi la curier, tipar, chiria depozitului și sediului. Nu mai putem acoperi nici taxele. (...)

Am făcut un pachet cu cele 7 cărți actuale ale mele, cu transport inclus, la doar 60 de lei. Dacă dăm la o parte curierul de 12 lei, rămân 48 de lei pentru 7 cărți noi. Știu, este rușinos, dar e ultima noastră șansă. Poți comanda pachetul și îl livrăm cât de repede putem. Pentru că a trebuit să reduc echipa (am dat oamenii afară și m-a durut enorm asta), mă voi ocupa chiar eu de împachetare și tot. Sper să nu apară întârzieri”, scrie medicul pe Facebook.

În secțiunea de comentarii anumite persoane s-au oferit să îl ajute și să comande cărțile, pe când alții au găsit nepotrivită postarea în contextul războiului din Ucraina și a refugiaților care au nevoie urgentă de bani și ajutor.

”Cu tot respectul domnule doctor, în vremuri în care toată lumea face campanii și donații pt vecinii noștri aflați în suferință aceasta postare nu cred că își avea rostul acum. Nu am văzut nici o postare în acest sens din partea dumneavoastră”, scrie o femeie.