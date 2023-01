Tânărul căruia medicii îi refuză o intervenție rapidă: "Am apelat la câteva clinici private în București. Un copil ar fi un coșmar"

Multe cupluri din România se confruntă cu problema infertilității și urmează proceduri costisitoare cu speranța că vor reuși să aibă un copil.

La cealaltă extremă, unii nu își doresc un copil și stabilesc alte priorități.

Este cazul unui tânăr care a mărturisit că a decis împreună cu partenera sa că un copil ar fi un coșmar. Acesta a încercat de mai multe ori să facă o vasectomie, însă s-a lovit de refuzul medicilor, după cum a scris într-o postare publicată în mediul online.

"Am apelat la câteva clinici private in București"

"Stiu ca s-a mai discutat aici despre vasectomie însă aș vrea să pun o întrebare serioasă celor care au reușit să facă această intervenție in România. Scriu o postare mai lungă pentru că m-am confruntat de-a lungul timpului cu multe prejudecăți. As fi foarte recunoscător să primesc un sfat de la cei care au trecut prin asta dintr-o poziție asemănătoare.

Am 25 de ani, nu sunt căsătorit și nu îmi doresc copii. Nu vreau să transmit nici genele mele, nici traumele, am o relație stabilă in care amândoi suntem hotărâți că nu ne dorim și urmează să ne căsătorim. Am apelat la câteva clinici private în București, însă m-am lovit de refuzul categoric al medicilor care nici nu au stat să îmi asculte motivele. Mă gândesc de mai bine de doi ani la asta, nu mi-am schimbat părerea, știu că este un subiect controversat însă un copil ar fi un coșmar și nu s-ar integra sub nicio formă vieții mele centrate pe carieră și pe timpul meu. Nu mă răzgândesc, dacă aș fi obligat să am un copil aș alege adopția, și până la urma vasectomia nu înseamnă “adio spermatozoizi”, încă există posibilitatea să ai un copil."

"Sunt traumatizat de nevoia de a mă explica"

"Scriu aceste lucruri pentru ca deja sunt traumatizat de nevoia de a mă explica. Știu că există și alte metode contraceptive, dar găsesc foarte multe dezavantaje. Prezervativul este cel mai bun, nu contest, dar când ai o relație stabilă, planuri de viitor, parca nu ai face asta toată viața. Contraceptivele orale hormonale au efectele lor secundare, prietena mea le-a luat câțiva ani și nu sunt ideale.

O consultație este destul de scumpă și nu aș merge la toți chirurgii din București pentru a-mi încerca norocul cu riscul de a fi certat, așa că vă întreb pe voi: ați reușit să faceți vasectomie la o vârsta atât de “necoaptă” și ați întâlnit un medic care să nu aibă prejudecăți? Până la urmă, nu este obligat să facă asta, însă sper că există și pentru mine o opțiune chiar dacă nu îndeplinesc condițiile “morale”.", a scris acesta pe Reddit.

Ce este vasectomia

Vasectomia este un tip permanent de contracepție masculină. Aceasta presupune secționarea sau blocarea pe cale chirurgicală a canalelor deferente, mici conducte ce transportă spermatozoizii de la nivelul testiculelor către penis.

Spermatozoizii sunt absolut necesari pentru că ovulul să fie fertilizat, iar prin tăierea canalelor deferente aceștia nu vor mai ajunge la acest nivel. Astfel, după vasectomie, bărbații încă mai pot ejacula, dar fără a elimina și spermatozoizi.

Este important de cunoscut faptul că vasectomia este o procedura permanentă de prevenire a sarcinii, iar specialiștii estimează că are o rată de succes de peste 99%. Procedura este rapidă, sigură și, de obicei, necesită doar anestezie locală. Totuși, majoritatea bărbaților vor experimenta dureri câteva zile după intervenție, potrivit sfatulmedicului.ro.