Investiții de 3 milioane de euro în an pandemic. Vascar retehnologizează fabrica din Vaslui și rețeaua de magazine

Compania Vascar, unul dintre cei mai importanti producatori de mezeluri, specialitati din carne, conserve, semipreparate si carne fresh din Romania, a anuntat de curand investitii de 3 peste milioane de euro, in ciuda problemelor cauzate pandemia de coronavirus.

"La Vascar, investim continuu pentru consolidarea firmei in mod sustenabil si pentru a oferi consumatorilor produse din carne inovatoare, de calitate superioara. In ultimii 5 ani, am investit 5 milioane de euro pentru retehnologizarea si modernizarea fabricii de la Vaslui, dar si a celor 21 de magazine proprii din regiunea Moldovei", spune Directorul General, Vlad Ciuburciu.

Ads

Vascar, companie care a sarbatorit recent 37 de ani de activitate in industria carnii din Romania, a raportat venituri de 22,8 milioane de euro la finalul lui 2020, o crestere de 13% fata de anul precedent. In ciuda provocarilor din ultimii doi ani, cauzate de pandemia de COVID-19, compania si-a continuat cresterea, in special datorita competitivitatii produselor dar si adaptabilitatii la contextul actual si orientarii catre viitor.

"In cadrul fabricii de la Vaslui, aplicam cele mai riguroase standarde de calitate din domeniul alimentar, iar in prezent compania este certificata International Food Systems High Level. Bugetul pentru modernizare si retehnologizare pe care il alocam in fiecare an ne ajuta sa pastram aceste standarde inalte de calitate pentru clientii nostri", spune Vlad Ciuburciu (Vascar).

Ads

In ultimii doi ani, perioada in care contextul sanitar si economic international s-a schimbat, compania Vascar s-a adaptat noului profil al consumatorului.

Portofoliul de produse Vascar s-a diversificat, directie strategica ce va continua si in 2022. "In pandemie, am inregistrat cresteri ale vanzarilor in categoria de produse premium, cu gramaj redus, din gama Alege natural, fara E-uri dar si pe segmentul de carne fresh, in contextul in care multi au stat mai mult timp acasa si au gatit mai des", spune Directorul General Vascar, Vlad Ciuburciu.

In prezent, Vascar are peste 400 de angajati, fiind unul dintre principalii angajatori din regiunea Moldovei dar si unul dintre cei mai importanti contributori la bugetul local, cu plati de 8 milioane de euro la bugetul de stat, in ultimii 5 ani.