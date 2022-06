Adrian Marinescu, director medical la Institutul „Matei Balș”din Capitală, a vorbit luni, 13 iunie, despre riscul ca infecțiile cu virusul variolei maimuței să provoace o pandemie precum cea de Covid-19.

Întrebat, la B1TV, dacă riscăm o nouă epidemie sau chiar pandemie, în contextul în care a fost anunțat și în țara noastră un prim caz de infectare cu acest virus, medicul a răspuns: „Cu siguranță că nu. Discutam și în ultimele săptămâni, era vorba doar de timp până când vom avea un prim caz și în România, pentru că, atunci când ai un caz de import, vei avea o persoană care e contact direct și care se poate infecta”.

Medicul a explicat că, față de Covid-19, variola maimuței se transmite mult mai greu de la om la om.

„Două lucruri ar fi importante de spus încă de la început: o dată că, spre deosebire de virusul SARS-CoV-2, la variola maimuței vorbim de o transmitere care se face cu mare dificultate de la om la om. Al doilea lucru, nu e nimic nou. Probabil că știți – dacă nu, vă spun eu acum – că din 1958 vorbim de variola maimuței și că în 1970 a fost primul caz la om. Ce e diferit în această perioadă este că în afara Africii nu avem cazuri izolate sau nu sunt atât de rare. Sunt ceva mai multe și e motivul pentru care atenția noastră a tuturor se îndreaptă către aceste cazuri”, a adăugat el.

Cu toate acestea, a făcut apel la prudență.

„Aș mai face o precizare. Faptul că e o boală cunoscută și că, în general, sunt forme ușoare nu înseamnă că n-ar trebui să fim prudenți, ca o discuție generală. În principiu, în raport cu bolile infecțioase, cred că tot timpul ar trebui să gândim în acest fel”, a subliniat Marinescu.

Întrebat cum se transmite virusul și cum se manifestă, directorul de la ”Matei Balș” a afirmat: „Modalitatea de transmitere înseamnă contact direct și prelungit, vă și spuneam că e vorba de focar în familie, dacă este să discutăm de un focar (…). N-avem date că o persoană asimptomatică, așa cum s-a întâmplat la SARS-CoV-2, ar putea transmite, și e important, ceea ce înseamnă că acea persoană care are febră, durere în gât, ganglioni inflamați și are o erupție destul de caracteristică, cu vezicule, va fi cea care va transmite în acel interval de timp, în principiu când are erupția. E vorba de fluidele corporale”.

Precizările au fost făcute după ce un tânăr de 26 de ani, din București, a fost diagnosticat cu variola maimuței.