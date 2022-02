Vânzările online de lapte matern sunt în creștere. Pericolul la care se expun cei care îl consumă

Experţii trag un semnal de alarmă cu privire la tendinţa de creştere a vânzărilor online de lapte matern uman observată în ultima perioadă, avertizând că acesta poate conţine bacterii, medicamente şi virusuri dăunătoare, inclusiv HIV, relatează publicaţia The Guardian.

Îngrijorările au determinat eBay să elimine ofertele de vânzare a laptelui matern de pe platforma sa, spunând că şi-a actualizat filtrele automate.

Dr. Sarah Steele, cercetător în domeniul sănătăţii publice la Universitatea din Cambridge, a spus că, deşi laptele matern uman este vândut de ceva timp pe platforme online, în mod normal a fost listat cu unele informaţii despre potenţialele riscuri. Dar în ultimele săptămâni, după informaţiile de pe reţelele sociale despre femei care au câştigat până la 10.000 de lire sterline din vânzarea laptelui către culturişti, ea a observat o creştere semnificativă a numărului de reclame.

”Trebuie să ne amintim că este un fluid corporal. Recent am observat, ceea ce cu siguranţă a crescut foarte rapid în ultima săptămână, o creştere a ofertelor de vânzare pe site-urile de licitaţii şi pe pieţele sociale online, cu preţuri de cumpărare pe loc, informaţii minime despre vânzător şi referire la nicio siguranţă, recomandări sau informaţii”, a spus ea, adăugând că pare să existe şi o creştere a ofertelor de livrare a laptelui prin poştă, mai degrabă decât prin curier.

”Ceea ce este nou este această idee de vânzare la distanţă de la un străin pe care nu îl vei întâlni niciodată şi, prin urmare, nu-ţi faci deloc un screening, nu-ţi construieşti încrederea. Habar nu ai cine sau ce se află la celălalt capăt al tranzacţiei. Este foarte nesigur”, a spus ea.

”Majoritatea transporturilor prin Royal Mail nu au o temperatură controlată şi atunci bacteriile se înmulţesc. Acest lucru ar trebui să fie evident pentru oameni - nu trimiteţi lapte partenerului prin Royal Mail când acesta se epuizează. Site-urile de produse alimentare au fost obligate să implementeze o serie de protocoale de siguranţă alimentară”, a adăugat aceasta.

Un anunţ pe eBay văzut joi de The Guardian şi care se pare că a fost postat de un bărbat de 36 de ani din Marea Britanie cerea 15 lire sterline pentru 150 ml de lapte matern.

”Copilul meu s-a născut pe 10 ianuarie şi am de vânzare un surplus de lapte matern uman. Laptele va fi trimis prin poştă congelat, în ambalaje izolate, cu un pachet de gel congelat”, a scris vânzătorul.

După ce a fost alertat de The Guardian cu privire la anunţ, un purtător de cuvânt al eBay a spus: ”Vânzarea laptelui matern uman este interzisă pe eBay. Am eliminat ofertele cu acest articol şi am actualizat filtrele de blocare automate pentru a preveni listarea lui în viitor.”

Există o serie de bănci de lapte în Marea Britanie care oferă lapte matern uman gratuit copiilor care au nevoie de el. Cu toate acestea, acestea efectuează de obicei verificări ale stilului de viaţă al donatorilor, pentru factori precum fumatul sau consumul de droguri şi screening al donatorilor pentru a verifica infecţiile, inclusiv HIV, hepatita B şi sifilis.

Laptele matern în sine este, de asemenea, verificat şi pasteurizat pentru siguranţă.

Steele a spus că un risc al laptelui nedepistat este citomegalovirusul sau CMV, adesea întâlnit în gospodăriile cu pisici. Deşi virusul este în general inofensiv, acesta poate cauza probleme grave de sănătate la copiii nenăscuţi şi la sugari şi adulţi cu sisteme imunitare slăbite.

”În timp ce oamenii presupun că cumpărătorii sunt părinţi ai nou-născuţilor, de fapt, destul de mulţi oameni care caută lapte online sunt adulţi, unii care caută o terapie alternativă atunci când au cancer sau alte afecţiuni, deoarece cred că le va oferi fie o întărire a sistemului imunitar, fie va fi o sursă de nutriţie pe care o tolerează mai bine”, a spus Steele.

”Multe dintre promisiunile pe care oamenii le citesc pe forumurile online despre miracolele laptelui matern pentru adulţi nu au o bază ştiinţifică, iar riscurile cumpărării online depăşesc orice pretinse beneficii”, a adăugat ea.

Steele a adăugat că cercetările au descoperit anterior că laptele matern uman de la vânzătorii online poate fi bogat în bacterii gram-negative, potenţial legate de practicile de igienă necorespunzătoare, care pot fi dăunătoare.

Un alt risc, a spus Steele, este acela că laptele matern uman vândut online poate fi diluat cu lapte de vacă sau alt lichid, în timp ce pungile de depozitare folosite ar putea însemna că laptele ar putea conţine alte substanţe, cum ar fi substanţa chimică industrială BPA.