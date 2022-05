Cum știu care este prețul corect pe care să îl plătesc când cumpăr o casă

Am ales aceasta temă pentru că știu că este una din preocupările majore ale unei persoane atunci când cumpără o casă.

Cum știu care este prețul corect pe care îl plătesc pentru o casă, în așa fel încât să mă simt împăcat cu alegerea pe care am făcut-o este o întrebare pe care o aud des de la cumpărători, de la prieteni de-ai mei și de la prietenii prietenilor mei. Este normal să fie așa, pentru că achiziția unei case este un eveniment care ni se întâmplă de 2-3 ori în viață, deci trebuie să îi acordăm importanța cuvenită.

Înainte de a vedea CUM, te invit să analizăm CE este prețul corect. Pornim de la premisa că piața imobiliară este într-o continuă transformare, ca atare și prețul, în loc să fie o constantă, este mai degrabă ceva dinamic, flexibil, care suferă ajustări în sus sau în jos în decursul timpului, depinzând de condițiile economice, de puterea de cumpărare, de condițiile de creditare etc.

Ce înțelegem prin prețul corect azi poste fi diferit față de prețul corect de acum două luni și foarte probabil diferit de prețul corect de peste 6 luni. Este important să plecăm cu această idee în minte, ca să fim și noi flexibili.

Prețul corect este prețul la care este un vânzător dispus să vândă o proprietate și un cumpărător să cumpere aceeași proprietate. Când “prețurile” celor doi se întâlnesc, are loc tranzacția. Este foarte important ca și vânzătorul și cumpărătorul să își asume decizia luată, să nu simtă nici unul dintre ei că a fost păcălit - cum mai aud de la diverse persoane sau să rămână cu frustrări la final.

Cine face prețul corect?

Nici vânzătorul singur, nici cumpărătorul singur. Prețul corect este dat de piață, de cererea și de oferta care există la un moment dat în piață. Mi se întâmplă să mă întâlnesc cu vânzători care să îmi spună ”dacă nu primesc x mii de Euro, nu vând” sau cumpărători care spun ”dacă nu găsesc o casă la prețul y, nu cumpăr”. Ar fi minunat dacă fiecare vânzător ar vinde la prețul la care vrea – ideal cel mai mare și fiecare cumpărător cumpără la prețul la care vrea – ideal cel mai mic. În realitate, și vânzătorul și cumpărătorul au nevoie să înțeleagă că sunt într-o piață în care sunt mai mulți vânzători și mai mulți cumpărători și că sunt chiar într-o competiție, vânzătorii cu vânzătorii și cumpărătorii cu cumpărătorii.

Eu văd 2 strategii prin care un cumpărător poate afla prețul corect: una care necesită mai mult timp, dar care pusă în aplicare corect poate avea rezultate bune și pe care o să o detaliez în acest articol. A doua strategie ”arde” din etapele primei și presupune deschiderea cumpărătorului către altă perspectivă.

Prima strategie, cea practicată cel mai des și care necesită mai mult timp este atunci cand cumpărătorul alege să își caute singur casa pe care urmează să o cumpere și se transformă, vrând-nevrând, în agent imobiliar.

Din observațiile mele, mulți cumpărători au o idee despre ce caută și pe măsură ce văd case, își rafinează acea idee, înțeleg piața, adaugă sau elimină criterii de căutare și peste 6 luni, 1 an sau chiar mai mult cumpără ceva ce nu are nicio legătură cu ce au planificat inițial.

Siguranța că plătești prețul corect când cumperi o proprietate vine din cunoaștere. Din cunoașterea pieței, mai exact. Pe lângă ce este acum la vânzare, ai nevoie să știi ce proprietăți au fost vândute într-o anumită zonă, într-o anumită perioadă, la ce preț și în cât timp au fost vândute respectivele proprietăți. Un agent imobiliar are la dispoziție instrumente cu care să afle aceste informații, un cumpărător trebuie să investească mult mai mult timp și efort pentru a le afla.

Când spun să cunoști piața, mă refer la ceva cat mai specific și o să îți dau aici două exemple.

A) Eu îi întreb pe cumpărătorii cu care mă întâlnesc de cât timp caută, ce fel de case caută, în ce zone din București caută și rămân surprinsă de multe ori de răspunsurile pe care le primesc când aud “caut un apartament de 3 camere, care poate fi la Dristor, și la Iancului și în Drumul Taberei”.

B) Recent, am văzut pe un grup de facebook o cerere postată de cineva. Cererea suna cam așa “caut un apartament cu minim două dormitoare, în următoarele zone: Tineretului, Distor, Alba Iulia, Mihai Bravu, Timpuri Noi, Unirii”.

Dacă luăm doar două din aceste zone, Dristor si Unirii, prețurile lor vor fi foarte diferite. Iar minim 2 dormitoare poate însemna 3 sau 4 camere, și deja prețurile diferă și din acest punct de vedere.

Ca atare, un cumpărător ar trebui să cunoască prețurile din toate aceste zone, să cunoască apartamentele de 3 sau 4 camere, lucru dificil de făcut, din punctul meu de vedere.

Cum îți crești șansele să cunoști prețul corect?

Fii cât mai specific în căutarea ta. Concentrează-te pe o anumită zonă, pe un anumit tip de blocuri, pe un anumit tip de apartamente. Majoritatea cumpărătorilor au nevoie de câteva luni ca să își găsească casa potrivită, timp în care cu siguranță se vând cel puțin câteva proprietăți în zona în care caută. Dacă cumpărătorul Popescu începe azi să își caute un apartament de 3 camere în zona Iancului, în bloc construit după 1980, poate căuta în lunile mai, iunie, iulie, august. În acest timp, în zona Iancului vor fi vândute câteva astfel de apartamente. Ce poate face cumpărătorul Popescu? Își poate salva detaliile acelor apartamente, pe care poate chiar le-a și vizionat: adresă, suprafață, etaj, anul construcției, câteva fotografii care să reflecte nivelul îmbunătățirilor etc. Cu puțin efort, poate afla și prețul la care acele apartamente au fost vândute. După ce are astfel de informații despre 3, 4, 5 apartamente din acea zonă, are o bază la care să se raporteze și să aibă chiar și argumente pertinente în negociere în negocierea cu vânzătorul.

Cum spuneam, aceasta este o strategie care necesită mult timp, răbdare, cumpărătorul se transformă în agent imobiliar, fără să își dea seama de acest lucru. Majoritatea cumpărătorilor trec prin acest proces și, la final, unii dintre ei ar putea fi niște agenți imobiliari foarte buni.: )

A doua strategie prin care un cumpărător se poate asigura că plătește prețul corect pentru o casă presupune, cum spuneam ca acest cumpărător sa fie deschis către o altă perspectivă.

Concret, înseamnă să fii deschis să angajezi un agent imobiliar care să lucreze pentru tine într-un mod de lucru numit reprezentare exclusivă. Dar, pentru că Reprezentarea Exclusivă este un subiect complex, o să îi aloc un articol separat.

