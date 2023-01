Concluzia unui român care caută apartament de un an: "Toți zic că este un moment prost să cumperi, dar cumpără lumea în draci"

Unii dintre românii care au nevoie să cumpere o locuință sau vor să investească în piața imobiliară amână momentul deoarece prețurile au crescut, la fal ca ratele de la bancă.

Sunt însă destui care fac pasul, în ciuda scumpirilor. Este concluzia unui român care încearcă de un an să cumpere un apartament în Capitală. Acesta a relatat că a încercat să negocieze prețul de câte ori a găsit o locuință pe placul lui și de fiecare dată a apărut alt cumpărător, într-o postare pe Reddit.

Ads

"De aproape un an caut să îmi cumpăr un apartament în București. De vreo 3-4 ori am ajuns în punctul de a face o ofertă, dar mereu a picat din diferite motive. Faza e că de fiecare dată am încercat să negociez, în limita bunului simț, iar agentul nu a cedat niciun pic. Băga texte din-alea că de fapt e super-ofertă ce ne face el (efectiv minciuni, după atâta timp știu și eu cum arată piața), iar când opuneam rezistență zicea "dacă nu îl luați dvs îl ia altul."

Și problema e că fix așa e, de 2 ori am renunțat pentru că prețul era absolut nesimțit și l-a luat altul în 2-3 săptămâni. Apropo că zice toată lumea că e moment prost să cumperi, cumpără lumea în draci.

Deci, oare chiar nu se poate negocia deloc? N-am știut eu ce să zic? Alt bluff decât "dacă nu scazi prețul nu-l cumpăr "nu cunosc, iar ăsta pur și simplu nu merge".

Ads

Cum se negociază prețul unui apartament

În comentarii, mai mulți i-au dat sfaturi despre cum ar putea negocia cu succes.

"Nu am un sfat concret, dar am o poveste prin care a trecut un amic când și-a luat casă acum 8 ani.

Amicul asta a luat casă direct de la proprietar, iar o parte din decizie a fost și că să îl facă în ciuda agentului imobiliar.

La prima vizionare amicului meu i-a plăcut mult casa, dar l-a enervat rău agentul când i-a spus de sus că nu negociază deloc prețul și că el vine casă cui vrea el. Amicul meu i-a spus că mai bine mai stă în chirie decât să îi dea agentului bani. Dar s-a întors mai târziu și s-a dus prin vecini și a lăsat numărul de telefon la 2 cu rugămintea că să îi spună proprietarului că e foarte interesat, dar că agentul imobiliar e o scârbă de om cu care nu vrea să mai discute.

Proprietarul l-a sunat, iar la final amicul meu a dat și cu 15 mii de euro mai puțin decât cerea agentul."

"Din păcate cu puținii agenți cu care am avut de a face, toți au avut o atitudine mizerabilă, arogantă. De altfel mi se întămplă și în alte domenii, când vine agentul de vânzări să mă întrebe "cu ce vă pot ajuta? ", din acel moment știu că deja nu cumpăr nimic de la el. Atitudinea personalului din comerț și imobiliare este NU de a ajuta, ci de "știu eu mai bine decât tine ce îți trebuie"."

Ads

"Eu am avut o experiență bună cu un agent imobiliar, ne-am înțeles la un comision de 2700E de față de 3000 de euro cât era inițial. În plus, agentul a mai plătit și de vreo 250 de euro restante la întreținere pe barbă lui. Chestia e că am plătit banii ăștia cu drag pentru că apartamentul pe care l-am cumpărat era cu cel puțîn 10K sub prețul pieței. (piață studiată în amănunt)

Nu în fiecare zi vine un agent să-ți zică "dacă-mi dai 3000E îți aduc un beneficiu de 10.000..." Poveste a fost win-win pentru toată lumea: eu îmi vandusem apartamentul vechi și aveam cash iar vânzătorul și agentul au vrut banii cât se poate de repede. Nu antecontract, nu banca, nu evaluare - într-o săptămâna am avut actele."

"Am negociat cu 20.000 mai puțin"

"Acum 2 ani am negociat cu 20k mai puțin, dar am avut noroc - proprietara din afară țării avea nevoie de bani pentru avansul altei case. Alt apartament l-am pierdut deși am oferit exact cât cerea, pentru că agentul a dat-o unui prieten.

Ads

În principiu am auzit de discounturi mai ales prin oameni plecați prin afară care de-abia așteaptă să scape de România. Că să poți negocia, tre să ai detalii de care să te agăți. Recomand cartea "Never split the difference" a lui Chris Voss."

"Nu negociezi niciodată cu ei. Dai de proprietar și negociezi cu el. În cel mai rău reduci doar cu 1-2 procente (că nu mai ia agentul)".

"Prima ta greșeală a fost că ai apelat la un agent imobiliar. Eu zic să cumperi direct de la propietar. Fii pe fază pe olx după anunțuri și vei găsi ceva."

"Minciuni spuse de agentii imobiliari"

Unul dintre cei care au comentat a enumerat "minciunile" pe care le folosesc agenții imobiliari.

Minciuni spune de agentii imobiliari:

"Blocul e construit după 1978."

"Si eu locuiesc în zonă."

"Am mai primit 2 oferte, ambele cu cash."

"Ăsta e bloc pe sistem cu role."

"Nu sunt gândaci în bloc."

"Sunt destule locuri libere de parcare în zonă."

"De aici până la stația de metrou faci 5 minute pe jos."

Ads

"Singura soluție este să îți angajezi și tu un agent"

"Ai două situații: agentul nu are clauza de exclusivitate cu proprietarul, aici poți face cam orice sa negociezi direct cu proprietarul, am spus alții câteva soluții foarte bune.

A doua situație unde agentul are contract de exclusivitate cu proprietarul, aici nu prea ai ce face mare lucru, chiar dacă vorbești direct cu proprietarul nu prea rezolvi mare lucru, in general este un contract care stabilește prețul de vânzare etc.

Singura soluție este să îți angajezi și tu un agent și să negocieze el pentru tine, aici ai o mica problemă pentru că cei buni la negocieri nu iau contracte de cumpărare pentru că astfel de contracte nu pot fi practic exclusive și depind 100% de client daca cumpără sau nu, poate vezi 20 de proprietăți și nu cumperi nici una, o lună pierduta in care nu câștigă nimic.

Singura șansă să convingi un agent bun să negocieze pentru tine este să-l plătești in avans, pe vizionare sau pe lîngă comisionul lui sa ii dai comision de performanță gen 50% din cât a negociat in jos de la prețul inițial. Oamenii buni nu lucrează pe gratis. Alternativa este să cauți un chinez sa negocieze pentru tine, sunt super buni, arabii știu că le place să negocieze însă nu știu dacă și în acest context sau turcii.

Daca găsești un agent imobiliar de acest gen probabil că ai mai multe șanse. Daca este in București, atunci ești cam fără prea multe posibilități deoarece este o piață dinamica, proprietățile nu stau mult pe piata și asta face ca cumpărătorul să aibă un dezavantaj."