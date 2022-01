Cum a primit Vanessa Youness "pe ochi frumoși" un milion de euro de la Dinu Pescariu. Cazul atipic al șpăgii trimise în pustiu

Vanessa Youness a cerut și a primit 279.379 de euro cash și 720.621 de euro prin transfer bancar de la Dinu Pescariu prin intermediul afaceristului constănțean Gheorghe Verioti în scopul de a-l determina pe Emil Boc în 2011, pe vremea când era premier, să prelungească contractele pentru licențe Microsoft.

Denunțătorul din acest dosar, Gheorghe Verioti, a dat toate detaliile, miercuri, 19 ianuarie, cu privire la modalitatea în care Dinu Pescariu a dat 1 milion de euro pe degeaba, crezând că Vanessa Youness are influență asupra premierului de atunci al României, deși singura legătură dintre cei doi era aceea de vecini pe scara blocului.

Curtea de Apel București judecă apelul Vanessei Youness împotriva deciziei Tribunalului București, care a condamnat-o la 3 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență.

La termenul din data de 16 decembrie 2021, instanța de apel a admis audierea lui Gheorghe Verioti și a fiului acestuia, Constantin Verioti. Prin aceeași decizie, judecătorii au respins audierea lui Dinu Pescariu și a lui Claudiu Florică.

Ajuns în fața instanței miercuri, 19 ianuarie, Gheorghe Verioti a spus că o primă sumă de 720.621 de euro a auns la Vanessa Youness în data de 14 iulie 2011 prin transfer bancar dintr-un cont pe care el îl deținea în Elveția, la banca UBS Lausanne. Restul de bani au fost remiși cash, la solicitarea Vanessei Youness. Banii proveneau de la Dinu Pescariu, al cărui interes era ca Guvernul României – în fruntea căruia se afla, atunci, Emil Boc – să prelungească contractele pentru licențele Microsoft.

Miza traficului de influență, pe scurt

Reamimntim că Dinu Pescariu și Claudiu Florică erau reprezentanţi ai companiei D.Con-Net AG, una din firmele de consultanță IT responsabile pentru perpetuarea păguboaselor contracte Microsoft în mai multe guverne.

Afacerea Microsoft a început în 2004. Pe scurt, deși firma Microsoft oferea un discount de 65% pentru zeci de mii de licențe, statul plătea prețul întreg, iar firmele intermediare rămâneau cu banii din reducere. În realitatea, lucrurile sunt mai complicate: de fiecare dată când se schimba situația politică sau atunci când expirau contractele, afaceriștii trebuiau să se asigure că ei rămân distribuitori unici de licențe Microsoft în România. Pentru asta s-au dat și s-au primit bani cu titlul de mită, s-a cumpărat și s-a făcut trafic de influență și s-au trucat licitații publice.

Denunțător: Cum au crescut „pretențiile” Vanessei Youness

Gheorghe Verioti a fost întrebat ce i-a cerut Dinu Pescariu să facă, în 2011, Vanesei Youness.

„Situată a fost exact invers, respectiv dânsa s-a angajat să facă. Pe parcursul 2010 - 2011 pentru că domnii Pescariu și Florică aveau de primit niște bani de la guvern, Youness s-a angajat să le rezolve treaba. Ea mi-a spus că s-a rezolvat și că își dorește banii. Acesta e motivul pentru care am virat suma de bani. Eu aveam banii de la domnul Pescariu”, a declarat denunțătorul Gheorghe Verioti.

Acesta a fost întrebat cine a inițiat discuțiile cu Vanessa Youness.

„În timpul anchetei am făcut declarații complete. Din câte îmi amintesc, am fost contactat de domnul Dinu Pescariu. Avea o problema cu încasarea unor bani de la Guvern și a auzit că sunt într-o relație bună cu cineva care poate să îl ajute. Eu o știam pe Vanessa Youness, despre care se crease impresia că poate interveni la Guvern. Am luat legătura cu ea și a spus că nu dorește să discute despre așa ceva. Asta se întâmpla în 2010. Apoi, în 2011, a spus că vrea să discute despre asta, dar nu direct cu domnul Pescariu. (...) Inițial pretențiile erau la jumate. Mi-a spus să îi transmit domnului Pescariu că pretențiile ei sunt 500-600 de mii de euro și după aceea pretențiile au crescut la 1 milion de euro. Nu cred că m-a sunat, ci ne-am întâlnit. În acea perioada ne-am întâlnit de mai multe ori. Uneori, la întâlnirile noastre participau și alte persoane”, a declarat Gheorghe Verioti, arătând că a avut mai multe întâlniri și cu Claudiu Florică.

Cum au fost remiși banii

Denunțătorul Gheorghe Verioti a fost întrebat președinta completului de judecată în ce monedă a dat banii cash, în ce cuantum și la ce interval de timp.

„Cu certitudine au fost în euro. Cu certitudine a fost diferența de la 700 de mii la 1 milion. Acuma, dacă au 3 întâlniri sau 4, nu pot să spun. I-am dat inculpatei banii personal. Că a fost o dată pe săptămână sau o lună, nu știu. Fără discuție am achitat diferența de sumă până la 1 milion de euro. Banii erau din vânzarea unei case”, a răspuns Gheorghe Verioti.

Acesta a explicat că, deși Dinu Pescariu îi virase banii într-un cont din Elveția, a fost nevoie ca diferența de la 720.621 de euro la 1.000.000 de euro să fie dată în mai multe tranșe, deoarece Vanessa Youness ceruse bani cash după ce primise o treime din sumă prin transfer bancar.

„Motivul este că dânsa mi-a cerut diferența în cash. Dacă nu îmi cerea, era mai simplu să-i transfer. Așa, trebuia să scot banii din contul meu din Elveția și să îi transfer în contul meu de aici, ceea ce însemna întrebări și comisioane. Eu nu doream să scot cash. Singurele sume disponibile în cash erau din vânzarea casei”, a mai spus Gheorghe Verioti.

Condamnată la 3 ani cu executare pentru trafic de influență

Vanessa Amal Youness a fost condamnată de Tribunalul Bucureşti, pe data de 28 mai 2021, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu executare pentru trafic de influenţă, într-un dosar în care este acuzată că a primit 1 milion de euro de la un om de afaceri pentru a interveni la un demnitar al statului român în legătură cu atribuirea licenţelor Microsoft.

Instanţa a mai decis confiscarea de la Vanessa Youness, o apropiată a fostului şef al DGIPI Gelu Oltean, a sumei de 1 milion de euro, în echivalent lei la cursul BNR.

De asemenea, judecătorii au menţinut sechestrul pus de procurori pe mai multe bunuri ale acesteia, constând în mai multe terenuri şi construcţii din judeţul Dâmboviţa, printre care şi o clinică.

„Dispune confiscarea de la inculpata Youness Amal Vanessa a sumei de 1.000.000 euro, în echivalent lei la cursul BNR, la data executării efective. În temeiul art.404 alin.4 lit.c C.p.p. menține măsurile asigurătorii luate în cauză asupra bunurilor indisponibilizate prin Ordonanţa nr.868/P/2016 din data de 02.02.2018, aparținând inculpatei Youness Amal Vanessa”, se arată în minuta deciziei Tribunalului București din data de 28 mai 2021.

Decizia nu este definitivă şi a fost contestată de Vanessa Youness la Curtea de Apel București.

Youness, judecată în două dosare: unul al DNA și altul al DIICOT

Potrivit DNA, în perioada februarie - august 2011, Youness ar fi pretins şi ulterior ar fi primit de la un om de afaceri suma de 1.000.000 de euro, promiţând că va interveni pe lângă un înalt demnitar în vederea aprobării unor documente ce priveau licenţele IT Microsoft pentru produse utilizate în şcoli.

Documentaţia a fost aprobată la data de 6 iulie 2011, independent de presupusele demersuri ale inculpatei, indică DNA.

Cu toate acestea, Vamessa Youness a primit banii pretinşi, în două tranşe, printr-un intermediar, astfel: suma de 720.621 euro a fost virată în contul unei societăţi controlate de inculpată, exact în ziua în care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a primit confirmarea oficială a aprobării documentelor, 14 iulie 2011, iar restul sumei i-a fost înmânată în numerar, precizează anchetatorii.

După ce presa a relatat că Vanessa Youness ar fi o apropiată a fostului premier Emil Boc, acesta a fost audiat ca martor în process și a spus că o cunoaște de pe scara blocului, deoarece erau vecini în perioada în care acesta a locuit în București.

Vanessa Youness mai este implicată, alături de fostul șef al Direcției Generale de Informații și Protrecție Internă (DGIPI), Gelu Oltean, într-un dosar de trafic de droguri. Cei doi sunt acuzaţi de DIICOT că organizau şedinţe de şamanism, în clinica deţinută de femeie în judeţul Dâmboviţa, la care participau zeci de persoane, unde se consuma Ayahuasca, o băutură tradiţională folosită de triburile din zona Amazon. Procurorii spun că băutura bautură are ca ingredient DMT (dimethyltryptamine), o substanță halucinogenă de mare risc.