Vanessa Youness a avut inițiativa, a negociat un preț și nu există „niciun dubiu asupra atitudinii de conștiință și voință” a acesteia că scopul ei era acela de a obține 1 milion de euro de la afaceriștii din Dosarul Microsoft cu falsa promisiune că îl va influența pe Emil Boc să aprobe prelungirea contractelor pentru licențe în școli, notează judecătorii în motivarea deciziei de condamnare.

Ads

„Amazoana” care i-a vrăjit pe afaceriștii din Dosarul Microsoft că-l influențează pe Emil Boc a primit 3 ani de închisoare cu executare pe data de 27 mai. Pe Vanessa Youness o mai așteaptă un proces, cel de trafic de droguri, în care este inculpată alături de fostul șef al DIPI, Gelu Oltean.

Între timp, magistrații de la Curtea de Apel București au redactat motivarea deciziei definitive de condamnare a Vanessei Youness în dosarul de trafic de influență.

Judecătorii au analizat, pe larg, de ce fapta Vanessei Youness este trafic de influență, în ciuda faptului că nu avea nicio putere asupra fostului premier Emil Boc, cei doi fiind doar vecini într-un complex rezidențial.

Magistrații au explicat și de ce au ales să o condamne pe Vanessa Youness la o pedeapsă orientată spre minimum prevăzut de lege, dar cu executare.

Ads

Ziare.com prezintă extrase din motivarea deciziei de condamnare pronunțată de Curtea de Apel București:

Curtea observă că în niciun moment în discuțiile purtate cu martorul Verioti (Gheorghe – n.r.) inculpata (Youness Amal Vannessa – n.r.) nu a negat situația premisă pentru care a fost contactată – aceea că ar fi putut influența modalitatea în care s-ar fi putut aproba sau nu nota ci, din contră, realmente a lăsat să se creadă că are o astfel de influență . Împrejurarea că inculpata nu a precizat în mod direct pe lângă care funcționar ori altă persoană încadrată în Guvern își va exercita influența, netrădând numele acestuia, nu poate înlătura incidența textului care incriminează traficul de influență, întrucât, pentru existența acestei infracțiuni, nu sunt necesare astfel de precizări, în speță fiind suficientă determinarea numai prin calitatea acestuia.

pentru care a fost contactată – aceea că ar fi putut influența modalitatea în care s-ar fi putut aproba sau nu nota ci, din contră, . Împrejurarea că inculpata nu a precizat în mod direct pe lângă care funcționar ori altă persoană încadrată în Guvern își va exercita influența, netrădând numele acestuia, nu poate înlătura incidența textului care incriminează traficul de influență, întrucât, pentru existența acestei infracțiuni, nu sunt necesare astfel de precizări, în speță fiind suficientă determinarea numai prin calitatea acestuia. Chiar dacă în concret inculpata nu avea influență asupra martorului (Boc Emil – n.r.), prim – ministru la data săvârșirii faptelor, sau asupra altui funcționar din aparatul guvernamental, prin faptul că nu a infirmat susținerile martorilor, din contră a preluat inițiativa în negocieri, a impus un preț și o modalitatea de plată, a creat denunțătorilor falsa impresie că se află în raporturi bune cu funcționarul, că ar fi avut trecere pe lângă acesta.

că se află în raporturi bune cu funcționarul, că ar fi avut trecere pe lângă acesta. Probatoriul administrat a confirmat integral situaţia de fapt din actul de acuzare și față de toate considerentele reținute mai sus, Curtea apreciază că fapta inculpatei (Youness Amal Vannessa – n.r.) care în perioada februarie – iulie 2011, a pretins direct pentru sine suma de 1.000.000 euro, de la martorii denunțători (Dinu Pescariu și Claudiu Florică – n.r.) în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă prim-ministrul (Boc Emil – n.r.) pentru a-l determina pe acesta, să aprobe în această calitate „Nota privind licențele pentru produse Microsoft utilizate de către MECTS în școli”, primind conform înțelegerii în perioada iulie – august 2011 suma totală de 1.000.000 euro, întrunește elementele de tipicitate obiectivă și subiectivă ale infracțiunii de trafic de influență.

și față de toate considerentele reținute mai sus, Curtea apreciază că fapta inculpatei (Youness Amal Vannessa – n.r.) care în perioada februarie – iulie 2011, a pretins direct pentru sine suma de 1.000.000 euro, de la martorii denunțători (Dinu Pescariu și Claudiu Florică – n.r.) în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă prim-ministrul (Boc Emil – n.r.) pentru a-l determina pe acesta, să aprobe în această calitate „Nota privind licențele pentru produse Microsoft utilizate de către MECTS în școli”, primind conform înțelegerii în perioada iulie – august 2011 suma totală de 1.000.000 euro, întrunește elementele de tipicitate obiectivă și subiectivă ale infracțiunii de trafic de influență. Curtea observă că la momentul întâlnirii cu martorul Verioti Gheorghe – n.r.) inculpata (Youness Amal Vannessa – n.r.) este cea care a pretins foloase cumpărătorilor de influență pentru a-l determina pe funcționarul public, martorului (Boc Emil – n.r.), prim – ministru la data săvârșirii faptelor, să facă un act care intra în atribuțiile sale de serviciu.

pentru a-l determina pe funcționarul public, martorului (Boc Emil – n.r.), prim – ministru la data săvârșirii faptelor, să facă un act care intra în atribuțiile sale de serviciu. Raportat la influența — reală sau presupusă — pe care subiectul activ al infracțiunii o are sau lasă să se înțeleagă că o are asupra funcționarului, Curtea subliniază că aceasta nu este o condiție impusă elementului material, ci constituie mijlocul prin care se săvârșește elementul material al laturii obiective. Curtea subliniază că influența asupra unui funcționar înseamnă ca persoana să aibă trecere sau să se bucure în mod real de încrederea unui funcționar ori să fie în raporturi bune cu acesta.

Chiar dacă în concret inculpata nu avea influență asupra martorului (Boc Emil – n.r.), prim – ministru la data săvârșirii faptelor , sau asupra altui funcționar din aparatul guvernamental, prin faptul că nu a infirmat susținerile martorilor, din contră a preluat inițiativa în negocieri, a impus un preț și o modalitatea de plată , a creat denunțătorilor falsa impresie că se află în raporturi bune cu funcționarul, că ar fi avut trecere pe lângă acesta. În acest sens, Curtea observă că martorii denunțători au fost îndemnați „să-și trimită reprezentantul unde este problema lor, de restul urmând să se ocupe inculpata”, astfel că se poate aprecia că inculpata (Youness Amal Vanessa – n.r.) a pretins că va rezolva favorabil cererile celor de la care a primit foloase, prin influența sa asupra unui funcționar competent să soluționeze cererile acestora.

, sau asupra altui funcționar din aparatul guvernamental, prin faptul că nu a infirmat susținerile martorilor, din contră , a creat denunțătorilor falsa impresie că se află în raporturi bune cu funcționarul, că ar fi avut trecere pe lângă acesta. În acest sens, Curtea observă că martorii denunțători au fost îndemnați „să-și trimită reprezentantul unde este problema lor, de restul urmând să se ocupe inculpata”, astfel că se poate aprecia că inculpata (Youness Amal Vanessa – n.r.) a pretins că va rezolva favorabil cererile celor de la care a primit foloase, prin influența sa asupra unui funcționar competent să soluționeze cererile acestora. Inculpata a acționat cu intenție directă calificată prin scop prevăzută de art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal, scopul urmărit a constat în obținerea sumei de 1.000.000 euro, neexistând niciun dubiu asupra atitudinii de conștiință și voință. Inculpata a știut că foloasele reprezintă prețul influenței sale asupra funcționarului - pe planul conștiinței reprezentându-și pericolul creat pentru activitatea Guvernului și implicit, crearea de suspiciuni cu privire la onestitatea funcționarilor din cadrul unui organ executiv al statului, ce avea în competență efectuarea actului în virtutea căruia fusese contactată inculpata.

prevăzută de art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal, scopul urmărit a constat în obținerea sumei de 1.000.000 euro, neexistând niciun dubiu asupra atitudinii de conștiință și voință. - pe planul conștiinței reprezentându-și pericolul creat pentru activitatea Guvernului și implicit, crearea de suspiciuni cu privire la onestitatea funcționarilor din cadrul unui organ executiv al statului, ce avea în competență efectuarea actului în virtutea căruia fusese contactată inculpata. Traficarea influenţei pe care această inculpată a pretins că o are asupra unui funcționar public din cadrul Guvernului (…) a generat, în primul rând, reale şi grave stări de pericol, pe de o parte, pentru reputaţia şi credibilitatea puterii executive a României , iar, pe de altă parte, pentru onestitatea, integritatea şi cinstea funcționarii publici care îşi desfăşoară activitatea în organismul arătat. Traficarea influenţei de către inculpata (Youness Amal Vanessa – n.r.) a fost de natură să creeze şi să inducă ideea deosebit de periculoasă că, prin promovarea unei astfel de atitudini, pe căi oculte, contrare normelor legale, se pot primi orice favoruri din partea funcționarilor publici care organizează bunul mers al puterii publice.

pe care această inculpată a pretins că o are asupra unui funcționar public din cadrul Guvernului (…) , iar, pe de altă parte, pentru onestitatea, integritatea şi cinstea funcționarii publici care îşi desfăşoară activitatea în organismul arătat. Traficarea influenţei de către inculpata (Youness Amal Vanessa – n.r.) a fost de natură să creeze şi să inducă ideea deosebit de periculoasă că, prin promovarea unei astfel de atitudini, pe căi oculte, contrare normelor legale, se pot primi orice favoruri din partea funcționarilor publici care organizează bunul mers al puterii publice. Nu pot fi trecute cu vederea în privința inculpatei anumite circumstanţe personale care sunt valorificate în cazul oricărui infractor , cum ar fi lipsa antecedentelor penale şi o bună reputaţie, inclusiv o bună conduită în familie şi societate. Curtea observă că inculpata (Youness Amal Vanessa – n.r.) deținea la data săvârșirii faptelor diferite calități în mai multe societăți comerciale și este absolventă de studii universitare Astfel, acestea sunt circumstanțe de individualizare în favoarea inculpatei, în mod corect instanța de fond dându-le efecte corespunzătoare orientând pedeapsa spre limita minimă a intervalului de individualizare (între 2 ani și 7 ani închisoare).

, cum ar fi lipsa antecedentelor penale şi o bună reputaţie, inclusiv o bună conduită în familie şi societate. Curtea observă că inculpata (Youness Amal Vanessa – n.r.) deținea la data săvârșirii faptelor diferite calități în mai multe societăți comerciale și este absolventă de studii universitare Astfel, acestea sunt circumstanțe de individualizare în favoarea inculpatei, în mod corect instanța de fond dându-le efecte corespunzătoare orientând pedeapsa spre limita minimă a intervalului de individualizare (între 2 ani și 7 ani închisoare). În aceste condiții o diminuare sau o majorare a cuantumului pedepsei este nejustificată. A reduce pedeapsa pentru o asemenea infracţiune, cu impact social deosebit, ar echivala cu încurajarea tacita a inculpatei şi a altora la săvârşirea unor fapte similare şi cu scăderea încrederii populaţiei în capacitatea de ripostă a justiţiei. Pe de altă parte, majorarea pedepsei ar face să existe o ripostă disproporționată față de elementele factuale concrete ale cauzei și prin raportare la data săvârșirii faptelor. De asemenea, împrejurările cauzei, reținute mai sus, nu produc convingerea instanței de control judiciar că scopul pedepsei poate fi atins fără executare.

Ads

Versiunea Vanessei Youness: banii, un aport de capital într-o afacere

Vanessa Youness a fost audiată în calitate de inculpată, ocazie cu care a relatat în fața instanței versiunea ei cu privire la acuzația de trafic de influență.

Pe scurt, Youness spune că suma pe care procurorii DNA o rețin a reprezenta obiectul infracțiunii era, de fapt, un aport de capital pe care denunțătorul, Gheorghe Verioti, l-ar fi adus la o afacere.

Oportunitatea de business era un fond din care banii erau jucați pe piața valutară de către Constantin Verioti, fiul omului de afaceri. El era cel care juca banii din contul Vanessei Youness, deoarece era specialist în finanțe. În schimb, el câștiga 15% din profitul obținut plus 500 de euro lunar. Deoarece jocurile pe piața valutară presupuneau riscuri, Vanessa Youness spune că i-a solicitat familiei Verioti să contribuie la fondul ei cu 15%. Cum în contul Vanessei erau aproximativ 5 milioane de euro, valoarea contribuției lui Verioti se situa în jurul valorii de 750.000 de euro.

Ads

Așa explică Vanessa Youness că în contul ei au intrat banii de la Verioti, sumă despre care procurorii DNA susțin că, în realitate, provenea de la Dinu Pescariu, afaceristul constănțean fiind doar intermediarul.

Inculpata: „La DNA m-au pus să scriu un denunț împotriva lui Emil Boc”

Vanessa Youness a susținut că întreaga poveste a început după ce ea a refuzat să îl denunțe la DNA pe Emil Boc, vecinul ei de bloc și fost premier al României.

„Mențin declarațiile date în cauză. Va mulțumesc că mi-ați dat acest drept. Subliniez că nu îi cunosc pe domnii Pescariu, Florică și Verioti. Pe domnii Pescariu și Florică nu i-am văzut niciodată așa cum și dânșii confirmă în declarațiile lor. Nici pe domnul Verioti nu îl cunosc, nu am discutat cu el niciodată, chiar dacă dânsul declară contrariul. L-am văzut o singură dată fugitiv, la nunta fiului său, Constantin Verioti, nuntă la care m-au invitat chiar și după ce au făcut denunțul. Am avut control judiciar 120 de zile, zilnic eram chemată să semnez, ca o măsură de presiune asupra mea. În aprilie 2017, când am fost luată de la domiciliul meu de la ora 6 dimineața și dusă la DNA, în prezența avocaților mei, mi s-a propus de către domnul procuror să scriu un denunț după dictare, un denunț împotriva prim ministrului Emil Boc. Mi-a spus că nu are nimic cu mine și mi-a promis că voi fi liberă. Total întâmplător, eu și sute de alte persoane locuiam într-un complex imobiliar în care stătea și domnul Emil Boc”, a declarat Vanessa Youness.