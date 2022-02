O incursiune amețitoare în averea Vanessei Youness. "Am primit tokenul de la inculpată pentru a putea vizualiza conturile acesteia"

Constantin Verioti, fiul afaceristului constănțean Gheorghe Verioti, a fost audiat în calitate de martor, în cursul zilei de miercuri, 16 februarie, în procesul în care Vanessa Youness a este acuzată că a primit în 2011 o șpagă de un milion de euro de la Dinu Pescariu, pe care aceasta îl convinsese că îl poate influența pe Emil Boc.

Prelungirea contractelor pentru licențele Microsoft era miza întregii „înțelegeri”, iar Dinu Pescariu ar fi dat banii prin intermediul afaceristului constănțean Gheorghe Verioti. La termenul din 19 ianuarie Verioti senior a recunoscut remiterea banilor și modalitatea în care au fost remiși.

Pe 16 februarie, a venit rândul lui Constantin Verioti să spună ce știe. Procesul Vannessi Youness a început cu o întârziere de 4 ore, miercuri, la Curtea de Apel București, timp în care martorul Constantin Verioti s-a aflat lângă tatăl său, Gheorghe Verioti.

Teza apărării Vanessei Youness era să arate că fiul lui Constantin Verioti avea acces la conturile acesteia. Acest fapt a fost confirmat de Verioti junior, cu precizarea că putea doar să vizualizeze sumele de bani, nefiind autorizat să facă tranzacții.

Versiunea relatată de Constantin Verioti e că Vanessa Youness era o cunoștință nu foarte apropiată, căreia îi oferea consultanță financiară, dată fiind experianța lui de trezorier la bancă. În semn de mulțumire, Vanessa Youness îl recompensa cu câte 500 de euro lunar, pe o perioadă de 6-8 luni.

Constantin Verioti spune că Vanessa Youness îl autorizase să îi acceseze conturile pentru a vedea sumele de bani și a o sfătui ce să facă cu ele.

Așa ar fi văzut – spune Constantin Verioti – că Vanessa Youness avea o sumă mare într-un cont, dar susține că nu știa de unde provin banii.

O incursiune amețitoare în conturile Vanessei Youness

„Nu aveam dreptul să efectuez niciun fel de tranzacții pe acele conturi. Da, eu am primit un token din partea băncii, dar tokenul era folosit doar pentru vizualiza acele conturi. Nu recunosc tokenul prezentat în sala de judecată, nu are numele băncii pe el. De aceea spun că nu e tokenul meu (n.r. – folosit de el). Nu mai țin minte ce s-a întâmplat cu tokenul pe care îl aveam eu, dacă l-am returnat inculpatei Youness sau băncii. Întrucât nu eram titularul contului, eu nu aveam drept de utilizare, ci doar de vizualizare. Dacă aș fi fost rău-intenționat și as fi vrut să fac tranzacții, răspunsul băncii ar fi fost că nu sunt persoană autorizată. Am primit tokenul de la inculpată pentru a putea vizualiza conturile acesteia și ofertele de la băncile respective, pe care altfel nu puteam să le văd, pentru a putea oferi acele ponturi (n.r. – de plasamente). Sunt sigur că inculpata avea un alt token cu care făcea tranzacții, nu se putea altfel”, a declarat Constantin Verioti.

Judecătoarea l-a întrebat pe martor dacă a văzut în respectivul cont o tranzacție de la tatăl lui, Gheorghe Verioti, către Vanessa Youness. Magistratul se referea la suma de 720.621 de euro pe care Gheorghe Verioti îi transferase prin bancă Vanessei Youness.

„Nu, nu am văzut așa ceva. La momentul la care am primit eu acces era deja o suma considerabilă în acel cont, nu pot să precizez cât. În perioada în care am avut eu acces nu au fost intrări sau ieșiri din acel cont. Când spun acest lucru mă refer la plecarea efectivă a banilor din cont. În momentul în care faci un plasament, banii rămân blocați acolo, în cont, pe perioada plasamentului”, a răspuns Constantin Verioti.

Avocat: Știți ca inculpata să fi făcut vreun plasament?

Verioti Jr.: Știu că se întâmpla, pentru că aveam drept de vizualizare asupra contului.

Avocat: Putea sa vadă și retroactiv?

Verioti Jr.: Nu. Acel cont (n.r. – cu „o sumă considerabilă”) era un cont care nu fusese folosit anterior. Nu știu dacă as fi văzut tranzacții anterioare.

Avocat: Știți care e legătură dintre tatăl dvs. și inculpată?

Verioti Jr.: Știu că se cunosc, dar nu știu cum s-au cunoscut și în ce relație s-au aflat.

Avocat: Dar între sora dvs. și Claudiu Florică?

Verioti Jr.: Nu îl cunosc pe Claudiu Florică.

Avocat: Știți ce relație are tatăl dvs. cu Dinu Pescariu?

Verioti Jr.: Știu că se cunosc și îi leagă pasiunea pentru tenis.

Judecător: Daca tatăl dvs. a garantat cu 720.721 de euro pentru afacerea dvs .cu doamna Youness.

Verioti Jr.: Nu am avut afaceri cu doamna Youness.

Judecător: E mult spus afacere. Pentru colaborarea dvs. cu inculpata Youness.

Verioti Jr.: Nu. Nu știu de vreun transfer dintre tatăl meu și doamna Youness.

Avocat: Dacă a discutat cu tatăl său despre obiectul audierii de astăzi și despre declarațiile de la termenul anterior.

Verioti Jr.: Tatăl meu nu ar discuta subiectul acesta cu mine, nici dacă l-aș întreba. Iar eu nu l-am întrebat.

Avocat: Dacă tatăl lui îl așteaptă afară.

Judecător: Respinge întrebarea. (peste câteva secunde). Dar chiar este pe hol domnul Verioti? Trebuia să depună niște înscrisuri.

Un alt avocat (intervine prompt): Le am chiar aici și le depun la dosar!

După ce au fost depuse respectivele documente, avocatul Vanessei Youness a cerut termen pentru a le studia, instanța a încuviințat cererea, iar dezbaterile se vor relua pe data de 16 martie.

Vanessa Youness condamnată pe fond la 3 ani de închisoare

Curtea de Apel București judecă apelul Vanessei Youness împotriva deciziei Tribunalului București, care a condamnat-o la 3 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență.

Potrivit procurorilor, Vanessa Youness a cerut și a primit 279.379 de euro cash și 720.621 de euro prin transfer bancar de la Dinu Pescariu prin intermediul afaceristului constănțean Gheorghe Verioti în scopul de a-l determina pe Emil Boc în 2011, pe vremea când era premier, să prelungească contractele pentru licențe Microsoft.

Pe 19 ianuarie 2022, denunțătorul din acest dosar, Gheorghe Verioti, a dat toate detaliile cu privire la modalitatea în care Dinu Pescariu a dat 1 milion de euro pe degeaba, crezând că Vanessa Youness are influență asupra premierului de atunci al României, deși singura legătură dintre cei doi era aceea de vecini pe scara blocului.

Ce a relatat în fața instanței Gheorghe Verioti

Gheorghe Verioti a spus că o primă sumă de 720.621 de euro a ajuns la Vanessa Youness în data de 14 iulie 2011 prin transfer bancar dintr-un cont pe care el îl deținea în Elveția, la banca UBS Lausanne. Restul de bani au fost remiși cash, la solicitarea Vanessei Youness. Banii proveneau de la Dinu Pescariu, al cărui interes era ca Guvernul României – în fruntea căruia se afla, atunci, Emil Boc – să prelungească contractele pentru licențele Microsoft.

Gheorghe Verioti a fost întrebat ce i-a cerut Dinu Pescariu să facă, în 2011, Vanesei Youness.

„Situată a fost exact invers, respectiv dânsa s-a angajat să facă. Pe parcursul 2010 - 2011 pentru că domnii Pescariu și Florică aveau de primit niște bani de la guvern, Youness s-a angajat să le rezolve treaba. Ea mi-a spus că s-a rezolvat și că își dorește banii. Acesta e motivul pentru care am virat suma de bani. Eu aveam banii de la domnul Pescariu”, a declarat denunțătorul Gheorghe Verioti.

Cum au crescut pretențiile Vanessei Youness

Acesta a fost întrebat cine a inițiat discuțiile cu Vanessa Youness.

„Din câte îmi amintesc, am fost contactat de domnul Dinu Pescariu. Avea o problema cu încasarea unor bani de la Guvern și a auzit că sunt într-o relație bună cu cineva care poate să îl ajute. Eu o știam pe Vanessa Youness, despre care se crease impresia că poate interveni la Guvern. Am luat legătura cu ea și a spus că nu dorește să discute despre așa ceva. Asta se întâmpla în 2010. Apoi, în 2011, a spus că vrea să discute despre asta, dar nu direct cu domnul Pescariu. (...) Inițial pretențiile erau la jumate. Mi-a spus să îi transmit domnului Pescariu că pretențiile ei sunt 500-600 de mii de euro și după aceea pretențiile au crescut la 1 milion de euro. Nu cred că m-a sunat, ci ne-am întâlnit. În acea perioada ne-am întâlnit de mai multe ori. Uneori, la întâlnirile noastre participau și alte persoane”, a declarat Gheorghe Verioti, arătând că a avut mai multe întâlniri și cu Claudiu Florică.

Denunțătorul Gheorghe Verioti a fost întrebat președinta completului de judecată în ce monedă a dat banii cash, în ce cuantum și la ce interval de timp.

„Cu certitudine au fost în euro. Cu certitudine a fost diferența de la 700 de mii la 1 milion. Acuma, dacă au 3 întâlniri sau 4, nu pot să spun. I-am dat inculpatei banii personal. Că a fost o dată pe săptămână sau o lună, nu știu. Fără discuție am achitat diferența de sumă până la 1 milion de euro. Banii erau din vânzarea unei case”, a răspuns Gheorghe Verioti.

Acesta a explicat că, deși Dinu Pescariu îi virase banii într-un cont din Elveția, a fost nevoie ca diferența de la 720.621 de euro la 1.000.000 de euro să fie dată în mai multe tranșe, deoarece Vanessa Youness ceruse bani cash după ce primise o treime din sumă prin transfer bancar.

„Motivul este că dânsa mi-a cerut diferența în cash. Dacă nu îmi cerea, era mai simplu să-i transfer. Așa, trebuia să scot banii din contul meu din Elveția și să îi transfer în contul meu de aici, ceea ce însemna întrebări și comisioane. Eu nu doream să scot cash. Singurele sume disponibile în cash erau din vânzarea casei”, a mai spus Gheorghe Verioti.

Miza traficului de influență, pe scurt

Dinu Pescariu și Claudiu Florică erau reprezentanţi ai companiei D.Con-Net AG, una din firmele de consultanță IT responsabile pentru perpetuarea păguboaselor contracte Microsoft în mai multe guverne.

Afacerea Microsoft a început în 2004. Pe scurt, deși firma Microsoft oferea un discount de 65% pentru zeci de mii de licențe, statul plătea prețul întreg, iar firmele intermediare rămâneau cu banii din reducere. În realitatea, lucrurile sunt mai complicate: de fiecare dată când se schimba situația politică sau atunci când expirau contractele, afaceriștii trebuiau să se asigure că ei rămân distribuitori unici de licențe Microsoft în România. Pentru asta s-au dat și s-au primit bani cu titlul de mită, s-a cumpărat și s-a făcut trafic de influență și s-au trucat licitații publice.