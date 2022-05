USR a acuzat că parlamentarii coaliţiei PSD-PNL-UDMR, alături de minorităţi, au votat, miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, pentru legalizarea braconajului, adoptând o serie de modificări la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic prin care se dă liber la vânătoarea fără limite a păsărilor migratoare.

USR nu poate un susţine un asemenea proiect care va distruge ecosisteme întregi ale ţării prin mărirea cotelor de vânătoare de până la 22 de ori faţă de cele actuale, arată comunicatul de presă al partidului.

„Această lege este o lege dată de vânători pentru vânători, este o lege care va distruge ecosisteme în România. Au fost invocate legi din alte ţări. Ei bine, dragi colegi parlamentari, trebuie să ştiţi că ţările care au adoptat astfel de legi, anul acesta, şi în anii anteriori s-au reîntors asupra acestor decizii tocmai pentru că au văzut ce consecinţe devastatoare au avut deciziile lor. Noi suntem ţara care astăzi decide că facem aceleaşi greşeli pe care alte ţări astăzi le îndreaptă. Am ascultat dezbaterile din comisii, am văzut experţi, am văzut societate civilă care a venit şi a dat simulări, au arătat date concrete, au arătat cifre concrete, toate au fost date la o parte de nişte vânători care au venit şi au spus ‘este sigur, este foarte bine să vânăm fără niciun fel de limită’. Legea aceasta nu va putea să fie votată de USR”, a declarat deputata USR Diana Buzoianu.

La rândul său, deputatul USR Adrian Giurgiu a subliniat faptul că proiectul de lege, deşi a fost retrimis în Parlament, a trecut prin circuitul legislativ fără niciun fel de modificare.

„Se pare că în Parlament am rezolvat toate problemele României, s-a rezolvat problema preţurilor la gaze, la energie şi acum ce ne deranjează pe noi sunt turturelele şi nu ştim cum sa rezolvăm această problemă decât cu puşca. Este o lege retrimisă de preşedinte şi a trecut şi prin comisii fără niciun amendament, fără nicio modificare. În acest fel, PNL se pare că a luat calea PSD şi merge pe mâna vânătorilor, o să avem cote de 22 de ori mai mari decât cele actuale şi o să omorâm o grămadă de păsări fără să avem studii, fără să ştim să le numărăm şi cu zâmbet pe buze, aşa cum fac vânătorii zilele acestea”, a subliniat deputatul USR Adrian Giurgiu, conform sursei citate.