Un fost mare fotbalist a fost ”răpus” de țuica românească. Cum a ajuns acasă și dezvăluirile iubitei: ”Nu mai are voie!”

Rafael van der Vaart (40 de ani), fost internațional cu 109 selecții în tricoul naționalei Olandei, se află într-o relație cu Estavana Polman (30 de ani), handbalistă la campioana României, CS Rapid București.

Invitați la DigiSport, cei doi au purtat o discuție savuroasă, Van der Vaart mărturisind că a gustat la un moment dat din țuica românească.

”Da, îmi amintesc că am băut!”, a spus el, fiind completat de iubită: ”Nu! Eu îmi amintesc. Tu nu!”

”Am fost la stadionul Rapid, am stat la lojă și am băut cu niște băieți grozavi. Apoi am ajuns acasă și ea a văzut pe fața mea că am băut cam mult”, a precizat fostul fotbalist.

”Sufletul lui a rămas acolo, doar trupul a ajuns acasă! Data viitoare nu mai are voie”, a subliniat Estavana.