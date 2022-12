Motivul halucinant pentru care sute de TIR-uri așteaptă la coadă zile în șir ca să intre în Ucraina: „Nu dai, nu treci”

O coloană uriașă de TIR-uri se întinde, de zile bune, pe aproape 30 de kilometri, dinspre Suceava spre Vama Siret, aflată la granița cu Ucraina. Camioanele așteaptă să iasă din țară.

Blocajul a stârnit mânia șoferilor. Aceștia dau vina pe vameșii ucraineni care cer șpagă ca să-i lase să intre în țară, dezvăluie Adevarul.ro.

Din cauza autocamioanelor care staționează pe una dintre cele două benzi de pe E 85, traficul rutier a devenit extrem de riscant pentru șoferi. Practic, se circulă pe o singură bandă simultan pe ambele sensuri, fapt care sporește considerabil riscul de accidente. Șoferii sunt obligați să depășească pe linie continuă, de multe ori fără vizibilitate.

„Mi-am început cursa la 16 noimebrie. Am stat la coadă de la Cernăuți la Siret șase zile, între România și Bulgaria am stat o zi, iar între Bulgaria și Turcia, tot o zi. În total, au fost opt zile la dus. La întors, cred că mai durează trei zile. Înainte, am așteptat o zi între Bulgaria și România și încă o zi între Turcia și Bulgaria. În total, am condus 10 zile, iar restul lunii stau la coadă. Stau pe loc. Este foarte greu”, a povestit băbatul.

Un alt șofer de TIR turc arată cu degetul spre vameșii ucraineni. El spune că se cere ”tradiția” pentru fiecare TIR și din acest motiv se formează aceste cozi. Vameșii ucraineni ar cere câte 100 de dolari de la fiecare transportator care vrea să treacă vama. „Nu dai, nu treci”, susține Abdulah.

Și alți șoferi care stau la coadă confirmă că problemele nu sunt neapărat la vama românească.

„Este de stat aici cel puțin trei, patru zile. La vama română nu sunt probleme. Când ajung în Ucraina apar problemele. Când mă întorc în România, iar apar problemele”, a spus transportatorul.