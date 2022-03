Administratorii paginii Arca Bar, un local cunoscut și apreciat din Vama Veche, au anunțat joi, 10 martie, într-o postare închiderea localului.

Aceștia menționează faptul că suspendarea activității barului a survenit în urma deciziei proprietarilor de a folosi spațiul cu un alt scop și lasă de înțeles că iau în calcul revenirea, fără a oferi prea multe detalii.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar urmăritorii paginii împărtășesc în secțiunea de comentarii amintiri și încurajări:

“Multumesc, Arca, pentru cat mi-ai daruit.

Esti plina de sufletele noastre, cei care am baut o bere la bar, care am răsuflat usurati ca in sfarsit am ajuns in Vama, si care ne-am lasat putin din sufletul greu, acolo, iar tu ne-ai primit si ne-ai facut sa plecam mai vindecati acasa.

Esti magica Arca🙂”

“Mulțumim pentru că s-a întâmplat! 😘

Nu ne rămâne decât să sperăm că, undeva, cumva, se va mai întâmpla! ❤”

Arca Bar a fost deschis în vara anului 2014 și s-a consacrat ca un local frecventat de motocicliști și pasionații de muzică rock.