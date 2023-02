Vali Lazăr explică de ce i-a făcut "cadou" chiloți roz și mov antrenorului de la Dinamo: "Soția mi-a dat ideea"

Fostul jucător dinamovist Vali Lazăr a făcut un gest ieșit din comun în timpul amicalulului pe care Dinamo l-a jucat cu actuala lui echipă, CS Păulești.

Plecat de la Dinamo în urma unui conflict cu antrenorul Ovidiu Burcă, Vali Lazăr a aruncat chiloți de damă roz și mov înspre banca dinamovistă.

Ads

”Sunt foarte bine, chiar dacă lumea m-a criticat și mă critică în continuare. Apreciez asta, mă bucur că nu au altceva de făcut, dar mulți oameni de fotbal m-au felicitat. Mi se rupe, crede-mă. Nu mă interesează, pot să vorbească de mine cum au făcut-o și până acum.

Dacă m-ai pune să mai fac asta încă de 10 ori, aș face-o. Nu o să las niciodată capul jos. Dacă știu că nu am făcut nimic pentru a-l face să mă catalogheze ca un ultim jucător, trebuia s-o întorc. Și am întors-o în stilul meu. Unii au înțeles, alții, nu. Am vrut să-i arăt că nu mă calcă nimeni în picioare.

Eram la o discuție cu cineva din cadrul clubului și mi-a zis că ăsta ar fi cel mai frumos (n.r.- mod de a se răzbuna). Am întrebat-o pe soția mea dacă are ceva pe acasă, mi-a spus să nu fac asta, dar dacă vreau să o fac, asta e. M-am sfătuit cu ea tot timpul, dar toate deciziile au fost luate tot de mine. Am cumpărat din altă parte (n.r.- perechile de chiloți)”, a transmis Vali Lazăr, la podcastul Victory Extra Time, cu Marian Codirlă.