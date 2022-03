Valeriu Iftime, declarație incredibilă după ce FC Botoșani a pierdut calificarea în play-off în ultimul moment

Finanţatorul Valeriu Iftime a declarat, luni seară, că ar vrea să se lase de fotbal vreo trei ani, după ce FC Botoşani a ratat calificarea în play-off-ul Ligii 1 Casa Pariurilor, în urma eşecului, scor 1-2, cu FC Argeş, din ultima etapă a sezonului regulat.

Iftime: "Echipa trebuie să continue, plăcerea mea şi entuziasmul meu nu mai sunt aceleaşi. Îmi vine să mă las de fotbal vreo trei ani. Sunt multe greşeli pe care le-a făcut Radu Petrescu în defavoarea noastră. Niciodată nu m-am gândit că Argeş bate pe FCSB sau FC Viitorul. Uşor, de la siguranţă de 99 la sută că suntem în play-off, s-a erodat totul. După meciul cu Viitorul, când am luat bătaie, am fost sigur că Argeş ia bătaie de la FCSB. Dar când Argeş a învins, am simţit presiunea pe noi.

Am greşit, am gestionat prost oportunităţile avute. Am greşit toţi, nu ştiu dacă nu am greşit şi la transferuri...rămân cu amărăciunea că un arbitru cu greşeli impardonabile mă scoate din joc. Poate e mai greu să vii la Botoşani să joci fotbal, la Piteşti e mai aproape", a declarat Prepeliţă la Digisport.

FC Botoşani nu a reuşit să se califice în play-off-ul Ligii 1, după ce a fost învinsă, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa FC Argeş, în ultima etapă a sezonului regulat.

Moldovenii au încheiat cele 30 de etape pe locul 7, cu 46 de puncte, la doar un punct de locul 6, ultimul calificant, pe care se află FC Voluntari.