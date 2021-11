Valeriu Gheorghiţă: ”45% din populaţia adultă este vaccinată cu o doză. Până la finalul anului România poate ajunge la 9,5 milioane de persoane vaccinate”

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a afirmat că sunt peste 7,2 milioane de persoane care au primit cel puţin o doză de vaccin împotriva COVID-19, iar acest lucru reprezintă 45% din populaţia adultă sau peste 42% din populaţia peste 12 ani.

El a mai transmis că sunt peste 6,4 milioane de persoane vaccinate cu doza completă şi un milion care a primit şi doza de rapel. Gheorghiţă a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că de la începutul campaniei de vaccinare în România au fost administrate 13 milioane de doze împotriva COVID.

“Astăzi, sunt peste 13 milioane de doze împotriva COVID-19 administrate la nivel naţional de la debutul campaniei de vaccinare, sunt peste 7,2 milioane de persoane care au primit cel puţin o doză de vaccin, acest lucru înseamnă aproximativ 45 la sută din populaţia adultă a României, care a primit cel puţin o doză de vaccin sau peste 42% din populaţia peste 12 ani rezidentă din România. Sunt peste 6,4 milioane de persoane care au fost vaccinate cu schemă completă şi aproape un milion de persoane care au primit deja şi doza de rapel”, a transmis Gheorghiţă.

El a precizat că de luni, 8 noiembrie, persoanele vaccinate cu Johnson Johnson pot face rapelul.

“Reamintesc cu această ocazie că începând de luni, 8 noiembrie, persoanele care au fost vaccinate cu vaccinul de la compania Johnson Johnson şi care au mai mult de şase luni, se pot vaccina şi cu doza de rapel, de prima intenţie cu un vaccin pe bază de ARn mesager, alternativ pot opta şi pentru vaccinul de la Johnson Johnson”, a precizat Valeriu Gheorghiţă.

Acesta a precizat că dacă menţinem ritmul de vaccinare până la finalul anului România poate ajunge la 9,5 milioane de persoane vaccinate cu prima doză.

“Dacă menţinem ritmul actual de vaccinare până la finalul acestui an am putea să ajungem la peste 9,5 milioane de persoane vaccinate cu cel puţin o doză. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă peste 55% rată de vaccinare din populaţia eligibilă a României peste 12 ani. Aşa încât împreună cu persoanele care au fost infectate, care au trecut prin boală, am putea să ajungem la finalul acestui an la o imunitate de grup de peste 75%”, a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare.

El a reamintit că trebuie să ne uităm la exemplul Portugaliei, unde rata de vaccinare este de peste 90%, comparativ cu România unde este de aproximativ 40%.

“Însă ne întrebăm în mod firesc este oare suficient acest lucru, în condiţiile în care astăzi varianta Delta este dominantă? Ne permitem să creştem rata de imunitate de grup prin îmbolnăviri, prin mii şi mii de cazuri noi care vedem că în fiecare zi, din păcate, generează sute de decese? Ei bine, nu.

Şi nu putem să nu ne uităm la exemplul celorlalte ţări europene, cel mai elocvent dintre ele, fiind Portugalia, o ţară care rata de testare împotriva COVID-19 este similară cu rata de testare din România, dar, cea mai mare diferenţă, este legată de rata de acoperire vaccinală. În Portugalia, în momentul de faţă rata de acoperire vaccinale de peste 90%, în România este de aproximativ 40%”, a mai afirmat Valeriu Gheorghiţă.