Fiul lui Octavian Cotescu și al Valeriei Seciu, călugăr pe Muntele Athos: "Mama a fost împăcată că am plecat"

Actrița Valeria Seciu a murit marți, 6 septembrie, la vârsta de 83 de ani.

Valeria Seciu a fost căsătorită cu actorul Octavian Cotescu, cel care i-a fost și profesor. "Eu eram studenta îndrăgostită moartă de profesorul ei. Dar și profesorul o iubea pe studentă. Însă legătura s-a realizat abia dupa absolvire“, detalia Valeria Seciu ]ntr-un interviu acordat pentru Taifasuri.

În 1968 s-a născut fiul lor, Alexandru. Din păcate, Octavian Cotescu s-a stins în 1985.

Alexandru a decis să se călugărească în 2000 și a plecat pe muntele Athos, unde a devenit Monahul Daniil. El se numără printre traducătorii celei mai recente ediții românești a culegerii de texte teologice Everghetinos (din gr., „Binefăcătoarea”).

"Mama a primit cu bărbăție decizia mea. Mama a fost împăcată că am plecat. A fost bucuroasă că eu sunt fericit şi îmi găsesc calea. Asta trebuie să facă un părinte până la urmă. Să se jertfească, să jertfească liniştea lăuntrică pentru ca fiul sau fiica, copilul să îşi găsească drumul în viaţă. Şi ea a ştiut să facă lucrul acesta, a explicat el pentru "România, te iubesc".

"Sunt oameni care caută foarte mult, oameni care caută puţin, oameni pe care îi aduce Dumnezeu, oameni pe care îi aduce Maica Domnului direct, fără tulburări, fără îndoieli. Şi eu cam aşa am păţit. Pe mine m-a adus fără să caut prea mult.

Poate a fost neaşteptat un pic pentru cei din jurul meu. Nu se aşteptau. Ba chiar îmi plăcea să glumesc. Nu le spuneam multora. Îmi aduc aminte că era un prieten, un cunoscut, îmi spunea: Eu am fost în Halkidiki în vacanţă. Bravo, şi eu tot acolo mă duc… şi am venit în vacanţă. Şi am rămas în vacanţă. E ca o vacanţă aici într-adevăr. E mare dar pe care îl face Dumnezeu unui om să îi deschidă inima şi mintea să se apropie de monahism. Nu îl face multora".

