Destinații potrivite pentru o vacanță de Valentine's Day

În fiecare an, la data de 14 februarie se sărbătorește Valentine's Day, echivalentul Zilei Îndrăgostiților. O sărbătoare adoptată și de români în ultimii ani, pe care cuplurile o celebrează în moduri diferite.

Sunt cupluri care aleg o cină romantică în privat sau la restaurant, o experiență de neuitat, dar sunt și oameni care aleg să celebreze printr-o vacanță. În cazul în care ești în căutarea unei vacanțe de Valentine's Day, iată câteva destinații potrivite din Europa pentru această perioadă.

Paris, orașul iubirii

Se spune că Paris este orașul iubirii. Un loc în care la fiecare pas veți vedea cupluri care își manifestă afecțiunea, dar și în care veți putea găsi o mulțime de restaurante tocmai bune pentru o cină romantică. În plus, și din punct de vedere turistic capitala Franței are numeroase obiective ce merită vizitate. Simbolul orașului este Turnul Eiffel, în care puteți chiar cina cu o priveliște superbă. Dacă vreți să faceți acest lucru de Valentine's Day, faceți rezervare din timp pentru că este foarte aglomerat. Muzeul Luvru este poate cel mai cunoscut din lume și merită cu siguranță o vizită. O altă idee este și o croazieră pe Senna, cu cină inclusă, în timp ce o vizită la muzeul Orsay este de asemenea recomandată.

Roma, Cetatea Eternă

O altă destinație potrivită pentru un city break de Valentine's Day este capitala Italiei, în care se poate ajunge cu ușurință cu zboruri directe din marile orașe ale României. Roma este un oraș încărcat de istorie, un muzeu în aer liber, dar și un loc care se remarcă prin numeroasele restaurante în care se mănâncă bine. Fontana di Trevi este un loc în care mulți îndrăgostiți își pun dorințe, iar pe lista cu obiective de vizitat se mai află Panteonul, Vaticanul, Forumul Roman ori Piazza Navona. Desigur, simbolul orașului este Colosseumul, o clădire impresionantă cu o vechime de aproape 2000 de ani, care se menține încă foarte bine. Peste 7 milioane de oameni vizitează anual Colosseumul, o clădire atât de cunoscută încât a apărut în numeroase filme, cele mai cunoscute fiind Spectre și Jumper. Colosseumul a fost redat însă și în jocuri video, cum ar fi Colosseum: Road to Freedom, Glory of the Colosseum și Gladiator: Road to Colosseum. De asemenea, este simbol inclusiv într-un joc de casino, ce poartă numele Around the World. Creat de compania Endorphine, Around the World redă obiective impresionante din punct de vedere turistic, iar printre simboluri se mai regăsesc Marele Zid Chinezesc și Taj Mahal, care sunt și ele vizitate anual de milioane de oameni.

Lisabona

Un alt oraș încărcat de istorie și foarte romantic. În Lisabona puteți găsi numeroase restaurante în care se cântă muzică fado live, specifică locului. Ca obiective turistice puteți vizita Praca Do Comercio, cea mai cunoscută piață a orașului, unde se află și Arcul de Triumf. Turnul Belem și castelul din Lisabona sunt alte obiective importante ce merită vizitate. Iar cartierele Alfama și Barrio Alto merită luate la pas pe străduțele înguste și descoperite.

Bruges

Idilicul oraș belgian se remarcă prin romantismul său. În Bruges puteți face plimbări pe canalele înguste, să admirați clădirile romantice și să vă bucurați de bucătăria locală. Pe lângă faptul că Bruges este recunoscut ca fiind un oraș în care se mănâncă gofre foarte bune și cartofi prăjiți, aici sunt și câteva restaurante de top. Bruges se remarcă și prin bisericile sale, ce pot fi vizitate, dar este și un oraș în care puteți găsi multe magazine de bijuterii, în cazul în care doriți să aveți o amintire specială.