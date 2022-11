Vadim Rață, după 0-5 cu România: ”Nu cred că e diferență atât de mare”

Internaţionalul moldovean Vadim Raţă, legitimat la FC Voluntari, a afirmat la finalul meciului amical cu România, pierdut, la Chişinău, cu socrul de 0-5, că echipa sa a prins o seară mai proastă, diferenţa dintre cele două formaţii nefiind atât de mare.

"Ştiam că selecţionata din România are o calitate mai mare decât echipa noastră. Am încercat printr-un joc tactic să echilibrăm meciul, dar nu ştiu ce s-a întâmplat, cred că am prins o seară mai proastă astăzi. Nu credeam să fie diferenţa atât de mare şi nici acum nu cred că este atât de mare. Dar ăsta este scorul şi tabela nu a fost de partea noastră", a declarat Raţă la Pro Arena.

El i-a felicitat pe jucătorii români pentru meciul de duminică, declarându-se totodată dezamăgit că nu a putut să le aducă o bucurie suporterilor moldoveni.

"Îi fericit că au făcut un joc atât de bun. Sunt un pic supărat pentru oamenii şi suporterii care au venit astăzi la stadion, pentru că au stat în frigul ăsta, ne-au susţinut şi noi nu am putut să-i facem fericiţi. Meciul ăsta ar trebui să ne dea mult de gândit, ar trebui să fie ca o probă pentru jucătorii pe care îi avem la echipa naţională, era o şansă pentru ei să ajungă în campionatul României", a adăugat Vadim Raţă.

Echipa naţională de fotbal a României a surclasat reprezentativa Republicii Moldova cu scorul de 5-0 (2-0), duminică seara, pe Stadionul Zimbru din Chişinău, într-un meci amical.

Astfel, România încheie anul 2022 cu o înfrângere (1-2 cu Slovenia, la Cluj-Napoca) şi o victorie (5-0 cu Moldova). Până acum, România nu câştigase în deplasare cu Republica Moldova.