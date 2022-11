Serurile împotriva variantei Omicron a SARS-CoV-2, disponibile din decembrie. Ministrul Sănătății, despre vaccinare: „Fiecare să facă aşa cum crede”

România ar putea primi vaccinul împotriva variantei Omicron a SARS-CoV-2 până la sfârşitul acestei luni, a anunțat ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Nu va fi nimic obligatoriu sau impus, ci autorităţile vor face doar o campanie de informare, astfel încât oamenii să decidă dacă vor sau nu să se vaccineze, a subliniat ministrul.

Alexandru Rafila a fost întrebat, duminică, la postul B1 TV, când vin vaccinurilor anti-COVID.

„Sper să vină şi în România. Noi am rămas ultima ţară în care nu au mai ajuns vaccinurile pentru varianta BA4, BA5 a Omicron şi există destul de multe persoane care vor să se vaccineze şi nu pot să se vaccineze. Procesul a fost îndelungat pentru că am avut această...nu pot să discut detalii legate de negocieri, de contract, dar am reuşit să reducem cu aproape 75% cantitatea de vaccin care era contractată de România şi care ar fi trebuit şi plătită. Dacă nu încheiam contractul în forma pe care v-o spun ne pomeneam cu cantitatea de 11,2 milioane şi cu vaccinul vechi, nu cu vaccinul nou. Avem şase milioane de doze care au expirat anul ăsta, până unde mergem? Am găsit înţelegere pentru că am fost foarte perseverenţi, noi, polonezii, în această discuţie cu Comisia Europeană şi cu producătorii”, a declarat Rafila.

Ministrul Sănătății: „Nu este nimic obligatoriu”

El a afirmat că dacă se vor vaccina unul din patru românii care au cel puţin două doze, atunci vaccinul va fi suficient.

„Sper ca până la sfârşitul lunii să existe vaccin disponibil şi toate persoanele care doresc să se vaccineze fie că au două doze sau au utilizat trei doze să mai facă o doză booster. La noi s-au vaccinat cam opt milioane şi ceva de persoane, deci dacă se vaccinează unul din patru avem suficient vaccin. Nu o să facem decât o campanie de informare şi fiecare să ştie dacă are o persoană vârstnică, peste 60 de ani şi se recomandă vaccinarea sau persoanele cu boli cronice care pot face forme mai grave de boală este recomandată această nouă formă de vaccin. Nu este nimic obligatoriu, nu e nimic impus, nu o să facem campanii în falset în care apar diverse persoane publice care ne explică că pot să bea cafele dacă se vaccinează. Vom oferi un pachet de informaţii complet populaţiei încât fiecare să facă aşa cum crede. Dacă s-au vaccinat deja un milion şi jumătate cu vaccinul gripal sezonier probabil o să existe opţiune şi pentru acest vaccin”, a mai transmis ministrul Sănătăţii.