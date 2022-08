Român nedumerit în vacanță: “De ce evită turiștii Constanța și Mangalia? Nu se pot lăuda acasă cu cât au cheltuit?”

Vara anului 2022 este cea în care românii au renunțat în număr mare la vacanțele de pe litoralul românesc, din cauza prețurilor tot mai mari raportate la condiții.

Unii au păstrat totuși destinația pentru weekenduri.

Un român a încercat să afle de ce evită turiștii Constanța și Mangalia, într-o postare pe Facebook.

Ads

"De ce turiștii evită Constanța și Mangalia, orașe cu atracții turistice extraordinare, plaje neaglomerate, frumos amenajate și foarte ieftine? Pentru că atracțiile sunt cultural educative și nu își etalează nimeni lanțurile și dintii și nu se pot lăuda acasă cu cât au cheltuit, nu pot hateri pe cinste pe grupuri?", a scris acesta pe grupul Am fost acolo, de pe Facebook.

Ce răspunsuri a primit

În comentarii, românul a primit mai multe răspunsuri și argumente.

"În Constanța am fost acum 3 ani, era o plajă nouă, modernă, în dreptul Delfinariului, coborai multe trepte, de pe plaja vedeai blocuri și asta nu era un deranj așa mare, dar nu prea aveai unde mânca la prânz, nu era amenajat pentru turiști, era cam pentru localnici, Mamaia era la 2 stații de autobuz, logic că era mult mai aglomerat pentru că oamenii erau în concediu, nu veneau 2 ore pe zi după serviciu, apoi mâncau acasă!"

Ads

"Vă e rușine să luați mâncare la pachet, este? Ce s-a boierit românul. domne, lene mare și la urcat trepte. Trepte sunt si la Eforie Nord, dar si la plaja Tuzla. Și pe plaje doar bărulețe. Care e problema?", dă replica autorul postării.

"Nu știu ce noțiuni aveți Dvs despre concediu, dar eu nu merg la mare sa mănânc brânză cu roșii din pachet, dacă doream așa mergeam la Vadu, Corbu, și nu mai vedeam nici blocuri, doar nisip și mare!"

"Faptul că nu sunt amenajate turistic nu are legătură cu obiceiurile turiștilor, că le e lene sau nu, dacă exista plaje noi date în folosință, noi am fost în 2019, trebuie și varietate de restaurante, terase, locuri de joacă, nu poți merge zilnic cu copilul de la plajă să îi dai o ciorbă la prânz tocmai la 2 stații distanță la intrare în Mamaia! Poate s-a mai amenajat între timp, mie mi-a plăcut plaja aceea, așs mai merge, deși mă enervează scările la plecare, asta e și la Eforie, anul acesta le-am urcat de zeci de ori, dar măcar să ai ceva în jur, în afară de cipsuri și băuturi!"

Ads

"Mulți nu aleg Mangalia sau Constanța pentru că sunt orașe-stațiuni. Eu prefer stațiuni unde să nu văd blocuri,autobuze, troleibuze și nimic din ceea ce îmi amintește de oraș. Vreau la mare să stau într-o stațiune unde să simt atmosfera estivală de litoral, să văd în jur doar hoteluri și terase."

"Mangalia mi-e dragă (poate am trăit acolo într-o viață anterioară), am vizitat-o, mi-a plăcut dar am stat cazat doar în Venus, Cap Aurora, Jupiter sau Neptun.

Ads

Micuțele stațiuni-surori lipite una de alta ca într-o îmbrățișare rămân preferatele mele chiar dacă-s hulite de mulți."

"Parca trăiți pe alta planetă. Găsirăți motivele. Dacă de copil te duc părinții la mare la noi în țară trebuie in fiecare an să vizitezi aceleași locuri. La noi te duci o dată...de două ori și atât (să vezi diferențele față de alte locuri din lume). Vacanțe "cultural educative" tuturor, la mare, la soare."

"Își alege fiecare ce-și dorește. E democrație! În ultimii 25 de ani o singură dată am fost la Mamaia și mi-a fost destul. În rest, Bulgaria, Grecia, Turcia, Muntenegru, Italia."

Mangalia e aglomerată

"Mangalia, Saturn sunt pline, de-abia mai există locuri disponibile de cazare. Nu sunt stațiuni evitate, lăsați-le așa cum sunt, mai liniștite, mai de nișă, o contrabalansare a aglomerației din Costinești, Eforie Nord și, cândva, Mamaia."

"Eu nu mai aleg Constanța sau Mangalia pentru că nu mai am ce să vizitez. Nu abundă în muzee șsi locuri deosebite."

"Mangalia e arhiplină. Nu știu de unde ați tras concluzia că o ocolesc turiștii."

"Nu știu care Mangalie e ocolită de turiști, că noi din 2018 mergem doar în Mangalia și tot timpul, inclusiv anul acesta, a fost plin. Pe plajă cu greu găseai un loc daca ajungeai după ora 9.00. Peste tot mișuna lumea ca un furnicar."