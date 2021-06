Unul dintre romanii care sunt in vacanta in Grecia in aceasta perioada a descoperit o vama linistita si necirculata.

Barbatul a scris despre experienta sa pe grupul de Facebook "Forum Grecia".

"Pentru ca in Kulata si Makaza a fost haos zilele trecute am ales sa facem un mic ocol si sa trecem prin Ormenio. Vama mica, linistita, necirculata (mai mult de camioane care merg inspre Turcia si turisti spre Alexandropouli).

Cand am ajuns in vama erau 4 tiruri si un camion in fata noastra; am stat fix 16 minute pana am intrat in Grecia. Am avut PLF si teste PCR. Nici nu cred ca testeaza rapid grecii in acest punct de trecere, atat de pustiu e totul. Parc-ar fi Moravita.

Prin Bulgaria, DN7 - Shumen, se circula foarte bine, dupa care ai si 2 portiuni de autostrada pe A1 si A4. Toata Bulgaria, cu trecerea pe la Silistra, am tranzitat-o in 5 ore cu tot cu opriri.

Per total, desi cu un traseu de ~200 km suplimentari fata de ruta cea mai scurta, a meritat ocolul", concluzioneaza Mircea Blaga.