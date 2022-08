Vacanțele românilor, dincolo de Grecia și Turcia: "Eu nu mai calc în țara asta. Prețuri foarte mari și mâncare de slăbești"

În plin sezon estival, cei mai mulți români preferă să își petreacă vacanțape litoral, în Bulgaria sau Grecia.

Unii optează pentru destinații mai puțin populare vara. Este cazul unei românce care a vizitat Germania împreună cu fiica ei și a avut parte de experiențe neplăcute, după cum a scris pe Facebook:

"Am fost în Germania cu fiica mea de 12 ani, am aterizat în Frankfurt, cazare doar prin booking și sub 58 euro nu am găsit, camera foarte mică și nici un aer condiționat și afară 31-34 grade, curățenie decentă.

Am început să vizităm a-2 a zi în centrul vechi Frankfurt am main și un muzeu, frumoase dar nu woow. Ne-a apucat foamea și erau acolo căsuțe cu mâncare, cum sunt la noi de crăciun, cu mâncare. Am cerut două portii de mâncare tradițională și cea mai vândută, ne-au recomandat cu greu, fiindcă nu vorbeau engleză.

16 euro o porție cu cola/ fanta inclus, era un cârnat, îi spun ei, foarte uleios, dar era un simplu crenvuști, puțin mai gros și 100 g de cartofi congelati. 16 euro, serios? Am zis na, îi centru.

Seara am mers la main tower, am cerut din nou ceva tradițional și bun, ne-au adus o pastilă de carne de la conservă cu cartofi și un sos un fel de ketchup, dar mai apos și cartofii cu ulei peste și o salată de varză într-un bol care jumătate era doar ulei și prețul să va țineți bine, 27 euro porția.

A treia zi am schimbat apartamentul și tot la fel, mic și fără aer, mergem să mâncăm la LE PETIT POYAL, am comandat creveți, calamar, caracatiță și un burger. Burgerul pentru fetiță bun, fructele de mare pff, au venit într-o farfurie adâncă și jumătate în ulei, nu am putut să le mănânc, grețoase și stătute, totul 43 euro.

După am mers la KFC, puiul și cartofii oribili, în schimb sucul peste ce găsești la noi, un meniu clasic între 13-18 euro.

După am pornit spre Hamburg cu trenul, bilet 28 e și jumătate pentru față, din Frankfurt până în Kassel. Aici altă povară, trenul curat și într-adevăr cu întârziere 18 minute, dar o gălăgie în tren de nu puteai închide un ochi, jucau unii table sau naiba îi știe.

Din KASEEL am așteptat 2 ore și am mai plătit 42 euro pentru biletul meu și 18 la fiica-mea cu oprire de 35 min în HANOVAR, întârziere și la plecare și la destinație, plus din nou gălăgie maximă și oameni needucați pe tot drumul.

Ajunse acolo rupte de foame eu mi-am comandat un cârnat tradițional și la fiica-mea o pizza, cârnatul lor a fost un polonez pe care îl cumperi la noi cu 2-3 lei și un orez nefiert și cu o varză murată tăiată mărunt prin răzătoare, plină de ulei și a costat 24 e cu o bere, pizza 12 euro, cât o farfurie de la noi de ciorbă, adică mică, și când a început fetița să mănânce, tot ce era pe pizza curgea jos, nu merită nici 1 euro.

A doua zi am mâncat ceva ciolan cu fasole, bun, dar la noi este de 10 ori mai bun.

Așa că cine vrea să viziteze Germania să se aștepte la prețuri foarte mari, cazări cu camere mici și fără aer pe temperatura de plus 30, mâncare de slăbești.

Eu nu mai calc în țara asta, am mers într-o seară și m-am rătăcit pe o stradă, pff era efectiv plin de drogați, pe altă stradă, bărbați la bustul gol și femei în latex cu ei în lesă. Seara, ca femeie nu aveai ce să ieși afară", a scris românca pe grupul Am fost acolo, de pe Facebook.

Părerile sunt împărțite

"Locuiesc de 5 ani în Germania și mi se pare că ați descris altă țară!! Nu știu de unde prețurile astea, biletul de tren e 9€ pt o lună întreagă pe tot teritoriul Germaniei! Restul e can can!"

"În Germania nu se mănâncă deloc bine, dacă aveți ocazia vizitați Italia, mâncare super bună, orașe splendide, iar peisajele superbe."

"Dacă în Germania ți s-au părut prețurile mari, în Elveția cum or fi pt dumneavoastră? Nu stau în Germania, dar fiind la graniță, mergem destul de des în vizită și nu e chiar așa scump cum spuneți. Nu știu de unde ați mâncat cârnați și ce anume ați comandat, dar și noi mai luăm și sunt chiar buni și nu plini de ulei, ci normal, să zic."

"Din păcate în genul acesta de țări, este nevoie de un buget generos pt câteva zile. Am fost în Austria, Elveția, în Germania nu. Dar un hotel ok e vreo 200 euro, un restaurant ok destul de scump raportat la bugetul nostru. Cu banii de 3 zile în aceste țări, petrec o săptămână chiar ok la bulgari mâncând destul de bine la diverse restaurante. Dar vb tot de o țară balcanică, altă mâncare de pește. Am dat și eu un ochi în Germania, am văzut frumuseți căutând pe net, însă dacă aș face un buget pt o mică vacanță acolo, ar fi mult peste puterile mele, ori nu aș mai merge 2 ani în altă vacanță. Practic, cu ce ați cheltuit dvs la nivelul de trai și prețurile de acolo, nu aveați ce mare lucru să vedeți ok."

"Momentul acela când nu ești în stare să cauți pe google despre ce este, în esență, o altă societate civilizată, ce prețuri sunt acolo în general, cultură sau diverse locații interesante, sau cum se articulează corect un cuvânt. Îmi place cum toți sunteți cârcotași, dar când mergeți la restaurant comandați ceafă de porc și bere. Învață să cauți pe google restaurante și alte diverse lucruri. Nu am avut parte de nici o experiență negativă în acea țară, ba chiar, mult mai bună experiența acolo decât în 99,9 % din România."

"În Germania se merge doar la lucru, e o țară gri, tristă și monotonă cu oameni monotoni. Nu-i de vizitat."

"Ce nu înțeleg, de ce săriți că arși când cineva își spune părerea? Sunt de acord cu multe din afirmațiile doamnei, cu altele ..am avut și alte experiențe. Sincer, cu mâncarea nici eu nu m-am înțeles deloc cât am locuit în Germania. Am văzut locuri frumoase, am văzut locuri ciudate sau urâte, am văzut lucruri pe care nu ar fi trebuit să le văd într-o țară cu pretenții. Până la urmă probabil e vorba de gusturi, dar când mergi în vacanță, contează sincer și ce mănânci. E o experiență până la urmă și asta."

"Te-ai dus fără să ai habar, ai făcut cele mai proaste alegeri la cazare și mâncare și ai venit să te plângi aici!"

"Hamburgul e superb, Germania este cu nenumărate clase peste noi. Bineînțeles că are și ea neajunsurile ei, dar e o glumă bună ce ai scris și total deplasat. Merg în Munchen de 20 ani și e minunat, mâncare bună, bineînțeles să știi unde să mergi, nu doar să alegi aiurea fără să știi ce și cum.

P.S. Când cauți cazare vezi că poți seta să îți arate doar ce are și aer condiționat. La o căutare de 30 sec. pe Airbnb am găsit rapid câteva cazări faine cu aer condiționat.

Dacă te oboseai să ceri aici recomandări înainte să mergi, nu după, ai fi revenit cu o recenzie de succes, proaste alegeri ai făcut! Poate dată viitoare vei întreba înainte să te avânți într-o călătorie, oriunde ar fi ea."