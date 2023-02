Ce să nu faci în Zanzibar: "Mi-a părut rău că m-am băgat"

Românii sunt tot mai interesați de destinațiile exotice pentru vacanțele din sezonul rece, iar mulți dintre ei aleg să călătorească în Zanzibar.

Aceștia își relatează experiențele în grupuri dedicate. O româncă a povestit într-o postare pe Facebook ce nu i-a plăcut în vacanța petrecută în Zanzibar.

Ads

"Ce să nu faci în Zanzibar"

"Astăzi am avut o activitate la care mi-a părut rău că m-am băgat: turul la delfini.

Vine frumușel mașina și te ia de acasă, te îmbarci apoi dintr-un mic sătuc pescăresc pe niște bărci rapide din fibră și pleci în viteză împreună cu alte 20, 25 de bărci să vezi delfinii și cică să înoți cu ei.

Cu totul altceva mi-am imaginat că va fi și nu o momire a frumoaselor vietăți și apoi înconjurarea lor de către bărcile cu motoarele turate, la care se adaugă și săriturile din barcă a turiștilor disperați, care nu mai țin cont de nimic, nici măcar de faptul că pot intră sub o barcă ce pleacă repede în alt loc unde mai apar delfinii.

Cumva, m-am simțit că una care hăituiesc bietele animale, deși este clar că delfinii vin că vor ei să vină la mâncare. Dar goana și încolțirea lor m-a făcut să îmi fie rușine pentru specia umană.

Nu călăresc elefanți, cămile, măgăruși, nu hrănesc pui de tigri sau alte animale în captivitate. De acum încolo, nu mai merg nici la delfini. Și nu recomand această activitate în Zanzibar.

Ce experiențe de genul acesta ați avut voi?", a scris aceasta pe pagina Sacalatorim.ro.

"O hăituire în toată regula pe care nu o recomand"

Ads

În comentarii, și alții împărtășesc aceeași impresie.

"Acum sunt în Thailanda și într-unul din tururi mi s-a propus să călăresc elefanți sau să intru în cușcă tigrilor, am refuzat așa ceva! Iar ieri în China Town era un chinez cu o rață, îi pusese o brățară luminoasă de gât și săracă de ea era stresată la maxim, că tot fugea de colo colo, foarte urât ce fac oamenii animalelor."

"Și noi am fost să "înotăm" cu delfinii în Egipt. Când am văzut despre ce este vorba am zis pas, am așteptat să ne întoarcem. Am fost pe un vas micuț, în larg, marea era suuuper agitată și efectiv urmăream delfinii, iar când se vedeau începeau să fluiere ca descreierații și turiștii se aruncau în larg să îi prindă din urmă. Horror, credeam că este un loc anume, unde stau ei mai mult, se pot vedea în apă fără să îi atingi etc. Dar nu, pur și simplu alergau după ei."

Ads

"Același lucru l-am trăit în Sri Lanka când am mers să vedem balenele. O hăituire în toată regula pe care nu o recomand."

"Da da, și eu la fel am simțit anul trecut în Zanzibar, am și plâns că nu mi se părea normal la cap ce se întâmplă. Oamenii ăia vor să “mulțumească” turiștii, dar mi-ar fi plăcut să ajungem în locul acela și doar să stăm pe loc, să vedem delfinii liniștiți în habitatul lor."

"În această excursie a fost furtună și una dintre bărci s-a răsturnat de la valurile mării. Au avut noroc că știau să înoate toți. Dar au rămas cu răni și cu o sperietură zdravănă. Bărcile nu sunt sigure deloc."

"Prin zona arctică de ce se înhamă câinii la sanie?"

Ads

Alții văd diferit lucrurile.

"Ba eu am călărit și elefant și cămilă, întrucât sunt folosite în acele locuri asiatice precum calul la noi. Pe măgar nu am urcat, dar oare pe la noi măgarii nu-s puși la trasul căruței? Pui de tigru am hrănit în Thailanda, era undeva la o margine de drum o tanti cu puiul cu sticla de lapte, alături cușca cu mă-sa tigroaica foarte atentă să vadă ce se întâmplă puiului.

Elefanți "jucând" am văzut și eu în Kerala la Guruvayoor și la Kodanad. Cu tigrii, da, e o problemă, dar cu elefant și cămilă sau măgar nicidecum, sunt animale de călărie, de muncă, folosiți la vânătoare din cele mai vechi timpuri în spațiul asiatic, Atunci la noi de ce se folosește calul pentru călărit sau la tras căruță? Sau boul de ce e pus la jug? Sau de ce mâncăm carne de vită, porc, pui, oaie, peste, crabi, răci și alți "draci"?

Sunt împotriva abuzurilor asupra animalelor, dar folosirea unora dintre ele în slujba omului e veche de când lumea. Atunci prin zona arctică de ce se înhamă câinii la sanie? Eh, fiecare cum consideră, doar că eu nu pot zice după modă și de fapt în sinea mea să fiu de altă părere. Oricum, eu în Zanzibar nu merg, iar delfini am văzut în largul lor prin diferite zone ale lumii".