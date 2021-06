75% din unitatile de cazare, ocupate pentru minivacanta de Rusalii. Cat costa o noapte pe Valea Prahovei

Turistii inca mai pot rezerva un sejur in Prahova FOTO Pixabay

Gradul de ocupare a locurilor de cazare din zonele turistice ale judetului Prahova pentru minivacanta de Rusalii este de 75% la acest moment, unele unitati fiind complet rezervate, informeaza Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT).

La Sinaia, la un hotel de 4 stele, turistii vor achita intre 525 si 590 lei/camera/noapte cu mic dejun inclus, cu acces la SPA si parcare inclusa, iar la un hotel de 3 stele pentru o camera dubla standard turistii vor plati 330 lei/noapte, cu acces gratuit la piscina, sauna si jacuzzi, micul dejun achitandu-se separat si avand un tarif de 40 lei/persoana.

Tot in Sinaia, la o vila de 3 stele, turistii pot rezerva o camera la tariful de 300 lei/noapte/camera, cu mic dejun inclus, in timp ce in Busteni, tot la o vila de 3 stele, turistii vor achita 150 lei/camera/noapte.

Unele unitati de cazare nu mai au locuri disponibile, insa turistii inca mai pot rezerva un sejur in Prahova pentru aceasta minivacanta.

"Pentru Rusalii, deja sunt ocupate majoritatea spatiilor de cazare, iar pentru doritori, in weekend-ul de Rusalii, Prahova este destinatia perfecta, cu spatii de cazare primitoare, activitati de relaxare la SPA si recreere la piscina", a declarat presedintele APDT Prahova, Adrian Voican.