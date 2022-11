Vacanță sub 500 de euro în Malta, în noiembrie: "Vreme perfectă, apa mării 24 de grade. Am putut face baie"

Sezonul estival s-a încheiat, însă unii românii merg în vacanțe pe litoral chiar și înainte de venirea iernii.

Este cazul unui român care a petrecut o săptămână în Malta, la începutul lunii noiembrie. Acesta a cheltuit mai puțuin de 500 de euro, după cum a relatat într-o postare pe Facebook.

Ads

"Am revenit recent dintr-o vacanță "sub 500 de €" din însorita Malta, în extrasezon. Concret: am achiziționat bilete de avion dus-întors prin kiwi, la prețul de 500 lei/pers, zbor direct la dus cu Wizz și întors cu Ryanair + hotel în Sliema 3 stele, la malul marii, pentru 1300 de lei/6 nopți cu mic dejun inclus/camera.

Atât zborurile cât și cazarea + serviciile hoteliere din Malta au fost impecabile.

În plus față de costurile de transport și cazare, am mai cheltuit în jur de 280 € pentru transport pe insula (21 € Tallinja Card, călătorii nelimitate o săptămâna), plata taxelor de acces la diferite obiective turistice (între 6 și 15 € de pers în funcție de obiectiv), și mâncare.

Malta nu este o țară ieftină nici în extrasezon, însă fiind deja noiembrie, deși era full de turiști, erau oferte și reduceri la multe servicii sau la intrările la obiectivele turistice.

Ads

Insula arată fantastic, curățenia este impecabilă, mâncarea excepțională, oamenii prietenoși iar capitala țării un adevărat muzeu în aer liber! Nu las link-uri pentru că mi-am organizat singur această vacanță, utilizând site-uri foarte cunoscute pentru rezervarea cazării sau zboruri, dar vă las, în schimb, câteva imagini care să va încălzească sufletul în nopțile reci de toamnă", a scris românul pe grupul Vacanțe sub 500 de euro.

În comentarii, acesta a precizat că vremea a fost de plajă: "Perfectă! Între 26 și 29 de grade, apa mării 24. Am putut face baie".

Ads

Românul a făcut și precizări legate de cazare: "Cazare pe booking! În extrasezon găsiți prețuri ff bune la hoteluri de 3 si 4 stele, poziționate la malul mării".

Unul dintre locurile care trebuie vizitate măcar o dată în viață

Cei care au comentat s-au lăsat cuceriți de ideea unei vacanțe, iar unii au cerut detalii.

"Cum v-ați descurcat cu transportul în comun? Ați găsit date despre rutele și orele autobuzelor? Sunt frecvente? Se poate acoperi insula fără a fi nevoie de închiriat mașină?"

Ads

"Abonament pe o săptămâna, Tallinja card, nelimitat, valabil inclusiv pe insula Gozo. Traseele sunt lungi sau mai scurte în funcție de obiective și de unde veți sta, dar este acoperită toată insula. 21 € prețul", a menționat autorul postării.

"Malta face parte din locurile care TREBUIE vizitate măcar o dată în viață! Știați că pe plajele lor se poate face seara focul? Gnejna Bay (Mgarr) este una dintre acestea. Seara, după ora 20, se pot aprinde grătare (și nu pentru mititei, ci pentru pește, care se găsește din abundență la ei). O cină cu pește pe malul mării, este de neuitat! Am locuit 5 ani în Malta, dar m-am simțit că într-o vacanță continuă!"